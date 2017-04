"Wir haben uns heute doch schon dreimal getroffen." Ähnliche Aussagen hörte man in der Treuchtlinger Stadtmitte am Samstagabend öfter. Bei der Kulttour war "Rollieren" angesagt. Auch in diesem Jahr lohnte sich das, angesichts großer Abwechslung in den 13 Musik-Lokalen.