Beschwingtes im Treuchtlinger „Caféhaus-Saal“

Neujahrskonzert des Volksbildungswerks mit Ferenc Babari und seinem Salonorchester - vor 32 Minuten

TREUCHTLINGEN - In der Altmühlstadt feiert man das neue Jahr gerne musikalisch und mit Niveau. Anders ist es kaum zu erklären, dass das traditionelle Neujahrskonzert des Volksbildungswerkes seit Jahrzehnten ein Selbstläufer ist. Auch in diesem Jahr spielte das Salonorchester Ferenc Babari wieder vor restlos ausverkauftem Haus im Saal des Forsthauses.

Konzertmeister Ferenc Babari zieht Jahr für Jahr Klassikliebhaber in den Forsthaus-Saal, der auch heuer wieder voll besetzt war. Foto: Hubert Stanka



Der Grandseigneur der klassischen Musik in Treuchtlingen, Hans Strößner, hatte vor dem Konzert einige motivierende Worte zur Begrüßung parat. So blickte er auf ein aus musikalischer Sicht sehr erfolgreiches Jahr 2016 zurück. Dabei gehe es den Initiatoren in der Stadt nicht um Quantität, sondern um Qualität. Treuchtlingen sei längst an die „obere Ebene“ angeschlossen, so Strößner.

Er meinte damit, dass die Stadt aus dieser Sicht keinen Vergleich mit größeren Städten scheuen müsse. Als Beispiel nannte er die Aufführung des „Messias“ kurz vor Weihnachten. Und auch der Saal im Forsthaus suche wegen seines Ambientes und der guten Akustik weit und breit seinesgleichen.

Vorausblickend ging Strößner auf die wieder auflebende Reihe der Ortsteilkonzerte ein, die 2016 in Gundelsheim begann und dieses Jahr in Möhren Station machen soll. Dank hatte der Initiator des Abends auch im Gepäck, namentlich für die Familien Müller und Frank, die beim Neujahrskonzert bei Organisation und Aufbau halfen.

Nimmermüder Streiter für qualitätvolle Klassik in Treuchtlingen: Hans Strößner. Foto: Hubert Stanka



Zu Ferenc Babari und seiner Truppe meinte Strößner: „Besser geht Salonmusik nicht.“ Dem ist wenig hinzuzufügen. Der aus Budapest stammende Geiger und Konzertmeister der Nürnberger Philharmoniker entführte das Publikum mit seinem Salonorchester in die Zeiten der Wiener Kaffeehauskultur. Der duftende Kaffee und der bekannte „Wiener Schmäh“ waren förmlich zu greifen.

Dieses Jahr hatte Babari viele beschwingte Operettenauszüge mit nach Treuchtlingen gebracht, so zum Beispiel die „Csárdásfürstin“ von Emmerich Kálmán und die Ouvertüre zur Komödie „Dichter und Bauer“ von Franz von Suppé. Im zweiten Teil stieg das Tempo mit ungarischen Tänzen, wobei wieder die „Lerche“ einen furiosen Höhepunkt setzte. Ergreifend war auch der Auftritt Babaris als Stehgeiger, bei dem er ins Publikum schritt und dort einer Seniorin mit dem bekannten Csárdás von Vittorio Monti ein Ständchen gab.

Neben Babari selbst glänzten auch Cellist Rainer Bartke, Kontrabassist Joachim Sevenitz, Noorman Widjaja am Klavier mit Soli. Die zweite Geige spielte dieses Jahr vertretungsweise Nilada Schwarz vom Damensalon­orchester „Lilienweiß“. Der musikalische Start ins neue Jahr gelang so einmal mehr eindrucksvoll.

Hubert Stanka - Treuchtlinger Kurier