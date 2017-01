In Treuchtlingen gibt es ein Gebäude, dessen Bau sich im Rückblick in vielerlei Hinsicht rentiert hat: die heutige Stadthalle. 1908 war die Halle als Turnhalle errichtet worden. Es war die Zeit eines rasanten Aufschwungs in Treuchtlingen. Die Bahnlinie Richtung Donauwörth war kurz zuvor (1906) eröffnet worden. Die Einwohnerzahl explodierte regelrecht. Und da war eine große Halle für Veranstaltungen natürlich notwendig. Aus der Turnhalle wurde später die Stadthalle. Heute ist sie das Zentrum der größeren Feiern in der Stadt. Den Beginn im Jahreslauf gibt der Neujahrsempfang der Stadt, gefolgt von den Faschingsveranstaltungen der Karnevalsgesellschaft.