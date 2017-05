Betrunken am Steuer eines 40-Tonners

Treuchtlinger Polizei stoppt alkoholisierten Kraftfahrer - Ventilator demoliert und Autofenster beschädigt - vor 1 Stunde

TREUCHTLINGEN - Betrunken am Steuer eines 40-Tonners saß ein 33-jähriger Kraftfahrer, den die Polizei an der Treuchtlinger Heusteige gestoppt hat. Außerdem sucht die Polizei Zeugen für zwei Sachbeschädigungen.

Am Montagabend, 22. Mai, fiel der Polizei südlich von Treuchtlingen an der Heusteige bei der Kontrolle eines Sattelzugs auf, dass der Fahrer stark nach Alkohol roch. Ein Test ergab einen Atemwert von deutlich über ein Promille. Der Mann, der nicht in Deutschland lebt, musste eine Sicherheitszahlung hinterlegen und den Führerschein vorübergehend zur Eintragung eines Fahrverbots für das Bundesgebiet abgeben. Zudem erwartet ihn ein Strafverfahren.

Ventilator demoliert

Innerhalb der ersten drei Maiwochen haben Unbekannte in Treuchtlingen am Kellereingang eines Verbrauchermarkts in der Oettinger Straße ein Lüftungsgitter und die Lamellen eines Ventilators demoliert. Der Schaden beläuft sich auf rund 300 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise (Telefon 09142/96440).

Autofenster beschädigt

In der Zeit von Sonntag, 21. Mai, 17.30 Uhr, bis Montag, 22. Mai, 10.30 Uhr, haben Unbekannte in Treuchtlingen die gummierte Fensterverkleidung eines in der Johann-Lindner-Straße geparkten Autos beschädigt. Schaden: etwa 150 Euro an. Die Polizei bittet um Hinweise (Telefon 09142/96440).

pm