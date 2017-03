Beziehungskrach, Beinahe-Unfall und Streit um Kinder

TREUCHTLINGEN - Ein heftiger Beziehungskrach, ein Beinahe-Unfall und ein Streit zweier Expartner um die gemeinsamen Kinder haben die Treuchtlinger Polizei am Donnerstag beschäftigt.

Symbolbild Foto: Pixabay



So gerieten am Donnerstagabend ein 33-jähriger Treuchtlinger und seine zehn Jahre jüngere Ex-Lebensgefährtin heftig in Streit, als letztere ihre Sachen aus der Wohnung holen wollte. Der alkoholisierte Mann ging auf die Frau los, stieß sie zu Boden und versuchte, sie zu würgen. Die 23-Jährige riss sich los und flüchtete. Der Treuchtlinger lief ihr hinterher und beschimpfte sie lautstark. Gegen den aggressiven Mann sprach die Polizei ein Kontaktverbot aus.

Beinahe-Unfall

Einen Beinahe-Unfall gab es bereits am Donnerstagnachmittag auf der Staatsstraße zwischen Pappenheim und B2. Ein 43-jähriger Treuchtlinger überholte dort mit seinem Auto in einer Kurve riskant zwei Fahrzeuge. Ein entgegenkommender 47-jähriger Pappenheimer konnte einen Frontalzusammenstoß nur mit einer Vollbremsung verhindern und musste gleichzeitig aufs Bankett ausweichen. Er wendete anschließend, folgte dem Überholer und erstattete anhand des Kennzeichens Anzeige wegen Verkehrsgefährdung.

Streit um die Kinder

In der Treuchtlinger Rappenbergstraße kam es schließlich am Donnerstagabend zum Streit zwischen einem 37-Jährigen aus Oettingen und dessen getrennt lebender Ehefrau. Grund war das Umgangsrecht mit den beiden Kindern. Da sich die zwei nicht einigen konnten, musste die Polizei schlichtend eingreifen. Die Kinder blieben letztlich bei der Mutter. Den aufgebrachten Mann verwies die Polizei des Platzes.

