Bienen-Volksbegehren in Altmühlfranken: Widerspruch und alle Wahllokale

TREUCHTLINGEN - Bauern oder Bürger – wer rettet die Bienen? Heute startet das Volksbegehren zur Artenvielfalt. Zwei Wochen lang können Bayerns Bürger für strengere Gesetze zum Schutz von Insekten abstimmen.

Auch bei der „Grünen Woche“ in Berlin demonstrierten Tausende für Umwelt- und Artenschutz. © Ralf Hirschberger/dpa



In Treuchtlingen sind eine Erstunterzeichneraktion und zwei Infostände geplant. Aber es gibt auch gewichtige Gegner: Der BBV-Kreisverband hat sich bereits gegen neue Verpflichtungen für Landwirte ausgesprochen, nun wenden sich auch der CSU-Bundestagsabgeordnete Artur Auernhammer und sein Landtagskollege Manuel Westphal gegen das Volksbegehren.

Im Namen des Landkreisbündnisses „Rettet die Bienen“ wirbt in Treuchtlingen der Vorsitzende des örtlichen Imkervereins, Peter Weißhaupt, für die Teilnahme am Volksbegehren, das ihm zufolge „nicht nur den Schutz der Honigbienen, sondern der gesamten Artenvielfalt zum Ziel hat“. Zusammen mit dem SPD-Ortsverein lädt er für den heutigen Donnerstag, 31. Januar, zu einer „Erstunterzeichneraktion“ vor dem Rathaus ein. Um 17.45 Uhr treffen sich dort Vertreter der beteiligten Verbände und Parteien, um sich in die Listen einzutragen.

Tags darauf, am 1. Februar, sind das Aktionsbündnis und der Imkerverein von 14 bis 17 Uhr mit einem Infostand im E-Center in der Nürnberger Straße aktiv. Am Freitag, 8. Februar, von 14 bis 17 Uhr unterstützt die SPD dann das Volksbegehren mit einem weiteren Aktionsstand auf dem Wochenmarkt. Zehn Prozent der bayerischen Wahlberechtigten müssen für einen Erfolg bis zum 13. Februar unterschreiben – das sind etwa 950.000 Menschen.

„Einseitig zu Lasten der Landwirte“

„Gut gemeint, aber schlecht gemacht“ ist das Volksbegehren dagegen nach Ansicht des Oberhochstatter Bundestagsabgeordneten und Landwirts Artur Auernhammer. „Natürlich ist der Erhalt der Artenvielfalt ein wichtiges Ziel“, erklärt er in einer Pressemitteilung. Jedoch gehe die Initiative einseitig zu Lasten der Bauern.

„Die Gefahr ist, dass insbesondere die kleinen landwirtschaftlichen Betriebe langfristig aufgeben könnten“, befürchtet Auernhammer. Dabei kümmerten sich gerade diese besonders um den Naturschutz. So habe sich fast jeder zweite bayerische Landwirt vertraglich verpflichtet, über die gesetzlichen Regelungen hinaus mehr für den Umweltschutz zu tun – beispielsweise über das Kulturlandschafts- oder das Vertragsnaturschutzprogramm. Dies betreffe rund 40 Prozent der Fläche.

„Durch die im Volksbegehren geplanten Regelungen würde die förderrechtliche Grundlage für den finanziellen Ausgleich in den bayerischen Agrarumweltprogrammen wegfallen“, warnt der Abgeordnete. „Damit würden wir gerade den Bauern schaden, die sich bereits jetzt um den Naturschutz verdient machen.“

Nach Auernhammers Meinung wäre „ein weitergehender Ansatz notwendig, als lediglich der Landwirtschaft einseitig Vorschriften zu machen“. Jeder Bürger könne seinen Beitrag zum Artenschutz leisten – von der Gestaltung von Privatgärten bis hin zum Freizeitverhalten. Statt nach neuen Gesetzen zu rufen, sollten freiwillige Kooperationen ausgebaut werden. So habe zum Beispiel der im vergangenen Jahr auf den Weg gebrachte „Blühpakt Bayern“ bereits eine merkliche Zunahme der Blühflächen erreicht.

Berechtigte Kritik oder Diffamierung?

Der Meinheimer Landtagsabgeordnete und Nebenerwerbslandwirt Manuel Westphal begrüßt einer Stellungnahme zufolge „grundsätzlich Initiativen, um die Artenvielfalt zu erhalten“. Er selbst habe im vergangenen Jahr im Landkreis den „Bienenpakt“ ins Leben gerufen. Das Volksbegehren sehe er aber ebenfalls kritisch.

„Das Fortbestehen unserer Kulturlandschaft hängt von vielen Faktoren ab, weshalb ein ganzheitlicher Ansatz notwendig wäre“, schließt er sich seinem Bundestagskollegen an und pocht ebenso auf die Verantwortung aller Bürger, nicht nur die der Bauern. „Die Diffamierung der Landwirte, die teilweise durch das Volksbegehren betrieben wird, kann ich so keinesfalls hinnehmen“, betont Westphal mit Blick auf seiner Ansicht nach geschmacklose „Werbung“ für die Initiative.

Die angestrebten Regelungen hält der CSU-Vertreter für „einen enormen Eingriff in das Eigentumsrecht der Landwirte“. Dabei entwickle sich der Ökolandbau in Bayern sehr gut. Nun müsse die Nachfrage nach regionalen Bioprodukten steigen. Eine Ausweitung der Flächen bringe nichts, wenn die Produkte nicht gekauft würden. Übersehen werde auch, dass allein in Altmühlfranken rund 3100 Hektar der landwirtschaftlichen Fläche extensiv als Weiden genutzt werden. Eine Ausweitung des Kulturlandschafts- und des Vertragsnaturschutzprogramms sei im Koalitionsvertrag vorgesehen.

Alle Bürger in der Verantwortung?

„Jeder muss mitgenommen werden, vom Landwirt über Kommunen und Privatleute bis hin zu Unternehmen“, so Westphal. Dieser Ansatz finde sich zum Beispiel in der Aktion „Bayern blüht auf“ des Bauernverbands oder im „Blühpakt Bayern“. In Altmühlfranken gebe es schon rund 218 Hektar Blühflächen. Außerdem habe Bayern die bundesweit erste Wildlebensraumberatung und beteilige sich am Insektenschutzprogramm des Bundes. Eine Stärkung der Naturparks und Landschaftspflegeverbände sei geplant.

„Wir sind nicht untätig!“ Das machen in der Region laut Westphal unter anderem der „Bienenpakt“ und das Biodiversitätsprojekt „Vielfalt.Erleben.Altmühlfranken“ deutlich. „Freiwilligkeit, Eigenverantwortung und kooperativer Umweltschutz vor staatlicher Regulierung“ lautet sein Credo.

Die Initiatoren des Volksbegehrens „Rettet die Bienen“ wollen mehrere Gesetze ändern. So soll der biologisch bewirtschaftete Anteil der Agrarflächen bis 2030 von sieben auf 30 Prozent steigen. Außerdem sieht die Initiative Gewässerschutzstreifen, eine Reduzierung der Lichtverschmutzung durch Außenleuchten, Vorgaben beim Mähen und das Verbot der Umwandlung von Grünflächen in Ackerland vor.

Alle Abstimmungsorte und Öffnungszeiten zum Volksbegehren im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen:

Alesheim und Markt Berolzheim Öffnungszeiten Verwaltungsgemeinschaft Altmühltal in Meinheim: Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr; Montag bis Mittwoch von 13.30 bis 16 Uhr; Donnerstag von 14 bis 18 Uhr. Sonderzeiten VG Meinheim: Donnerstag, 7. Februar, 14 bis 20 Uhr. Sonderzeiten Gemeindekanzlei Alesheim: Donnerstag von 18 bis 19 Uhr; Sonntag, 3. Februar, 10 bis 12 Uhr. Sonderzeiten Gemeindeamt Trommetsheim: Donnerstag von 19 bis 20 Uhr. Ellingen, Ettenstatt und Höttingen Öffnungszeiten Rathaus/Verwaltungsgemeinschaft in Ellingen: Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr; Montag bis Donnerstag von 13 bis 16 Uhr. Sonderzeiten Rathaus Ellingen: Donnerstag, 7. Februar, 16 bis 20 Uhr; Sonntag, 3. Februar, 10 bis 12 Uhr. Sonderzeiten Gemeindekanzlei Ettenstatt: Donnerstag, 31. Januar, 18 bis 19 Uhr. Sonderzeiten Feuerwehrhaus Weiboldshausen: Freitag, 8. Februar, 17 bis 17.30 Uhr. Sonderzeiten Gemeindekanzlei Höttingen: Freitag, 8. Februar, 17.40 bis 18.30 Uhr. Sonderzeiten Gemeindekanzlei Fiegenstall (Ortsstraße 26): Freitag, 8. Februar, 18.40 bis 19.15 Uhr. Langenaltheim Öffnungszeiten Rathaus (Zimmer 2 EG): Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr; Montag bis Donnerstag von 13 bis 16 Uhr. Sonderzeiten: Donnerstag, 7. Februar, 13 bis 20 Uhr; Samstag, 9. Februar, 10 bis 12 Uhr. Nennslingen, Bergen, Burgsalach und Raitenbuch Öffnungszeiten Verwaltungsgemeinschaft Nennslingen (Zimmer 5 EG): Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr; Montag bis Donnerstag 13 bis 16 Uhr. Sonderzeiten: Donnerstag, 7. Februar, 13 bis 20 Uhr; Samstag, 9. Februar, 8 bis 10 Uhr. Pappenheim Öffnungszeiten Rathaus: Montag und Donnerstag von 8 bis 12 Uhr und von 13.30 bis 15.30 Uhr; Dienstag von 8 bis 12 Uhr und von 13.30 bis 16.30 Uhr; Mittwoch und Freitag von 8 bis 12 Uhr. Sonderzeiten: Donnerstag, 7. Februar, 13 bis 20 Uhr; Sonntag, 10. Februar, 8 bis 12 Uhr. Pleinfeld Öffnungszeiten Rathaus: Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr; Montag bis Mittwoch von 13 bis 16 Uhr. Sonderzeiten: Donnerstag, 31. Januar, 13 bis 18 Uhr; Donnerstag, 7. Februar, 13 bis 20 Uhr; Samstag, 9. Februar, 10 bis 12 Uhr. Solnhofen Öffnungszeiten Rathaus (Zimmer 4): Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr; Montag bis Donnerstag von 13 bis 16 Uhr. Sonderzeiten: Donnerstag, 31. Januar, 13 bis 20 Uhr; Samstag, 9. Februar, 10 bis 12 Uhr. Treuchtlingen Öffnungszeiten Rathaus: Montag, Mittwoch und Freitag von 8 bis 12 Uhr, Dienstag von 8 bis 16 Uhr; Montag von 13.30 bis 16 Uhr; Donnerstag von 8 bis 12 Uhr und von 13.30 bis 18 Uhr. Sonderzeiten: Sonntag, 10. Februar, 10 bis 12 Uhr; Dienstag, 12. Februar, 8 bis 20 Uhr. Weißenburg Öffnungszeiten Rathaus (Einwohnermeldeamt): Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr; Montag bis Donnerstag von 13 bis 16 Uhr. Sonderzeiten: Donnerstag, 31. Januar, 13 bis 18 Uhr; Donnerstag, 7. Februar, 13 bis 20 Uhr; Samstag, 9. Februar, 10 bis 12 Uhr.

