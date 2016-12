Blaulicht statt Kerzen und Gaben für Fremde

Weihnachten im Treuchtlinger Gesundheitszentrum und mit dem Roten Kreuz bei der Evakuierung in Augsburg - vor 50 Minuten

TREUCHTLINGEN/PAPPENHEIM - Weihnachten bei der Familie unterm Tannenbaum? Das gibt es nicht für alle. Die einen sind krank und müssen das Bett hüten, die anderen sind im Einsatz für ihre Mitmenschen. Zu letzteren gehörten in Treuchtlingen heuer unter anderem Bürgermeister Werner Baum, Pfarrer Reinhard Kufeld, der evangelische Posaunenchor und vor allem das Rote Kreuz.

Mehr als 80 Fahrzeuge mit über 300 Helfern hatten das Rote Kreuz und andere Rettungsdienste auf dem „Halteplatz“ in Gersthofen zusammengezogen. Acht Rettungswagen stellte der Kreisverband Südfranken, darunter einen mit vier Sanitätern aus Treuchtlingen und Pappenheim. © BRK



Mehr als 80 Fahrzeuge mit über 300 Helfern hatten das Rote Kreuz und andere Rettungsdienste auf dem „Halteplatz“ in Gersthofen zusammengezogen. Acht Rettungswagen stellte der Kreisverband Südfranken, darunter einen mit vier Sanitätern aus Treuchtlingen und Pappenheim. Foto: BRK



Während daheim die Weihnachtsgans im Ofen schmorte, halfen die Lebensretter bei der Evakuierung der Augsburger Innenstadt mit, wo eine riesige Weltkriegsbombe entschärft werden musste. Am ersten Feiertag um 4 Uhr morgens ging es los zum „Halteplatz“ in Gersthofen, wo sich die acht Fahrzeuge des Kreisverbands in die langen Reihen der rund 80 Rettungswagen aus ganz Bayern einreihten.

Pfarrer Reinhard Kufeld besuchte zusammen mit Bürgermeister Werner Baum diejenigen am Bett, die den Heiligabend im Krankenhaus verbringen mussten. © Patrick Shaw



Pfarrer Reinhard Kufeld besuchte zusammen mit Bürgermeister Werner Baum diejenigen am Bett, die den Heiligabend im Krankenhaus verbringen mussten. Foto: Patrick Shaw



Mit von der Partie waren auch vier Lebensretter aus Treuchtlingen und Pappenheim um Bereitschaftsleiter Stephan Otter. Ebenso wie ihre Kollegen waren sie dafür zuständig, die gehbehinderten Bewohner der Augsburger Seniorenheime in Sicherheit zu bringen.

„Alles ist gut gelaufen“, blickt Otter zurück, auch wenn es wegen der unerwartet hohen Zahl der Hilfsbedürftigen „eine ziemliche Verzögerung gab“. Allein sieben Stunden hätten die Sanitäter in Gersthofen einfach gewartet. „Zwischendurch hieß es, es werde eine Detonation geben, die dann aber doch nicht kam“, erzählt der Bereitschaftsleiter. Beim Rücktransport nach der Entschärfung der Bombe seien die hiesigen Helfer dann wegen der späten Stunde nicht mehr dabei gewesen. Erst gegen 23.30 Uhr waren die Treuchtlinger und Pappenheimer wieder daheim.

Spannend fanden Otter und sein Team neben der schieren Dimension des Evakuierungseinsatzes die Begegnungen mit den Senioren. Diese seien „sehr froh“ über die Hilfe gewesen und hätten den Rotkreuzlern so manche Geschichte und Anekdote aus der Weltkriegszeit erzählt. Eine 94-Jährige habe sogar geglaubt, sich an den Abwurf genau der Bombe zu erinnern, die nun für so viel Aufregung sorgte. Sie sei damals wegen des weichen Moorbodens nicht explodiert.

Zu einem beschaulicheren Weihnachts-Einsatz ging es bereits tags zuvor für Treuchtlingens Rathauschef Werner Baum und Pfarrer Reinhard Kufeld. Im Gesundheitszentrum besuchten sie an Heiligabend die Alten und Kranken, die nicht zuhause feiern konnten. Für diese gab es traditionsgemäß eine Andacht, Geschenke und Musik mit dem Posaunenchor.

Patrick Shaw - Treuchtlinger Kurier