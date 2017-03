Ganz in Schwarz mit Zylinder, Schal und traurigen Mienen hat der Elferrat der Treuchtlinger Karnevalsgesellschaft (KGT) am Aschermittwoch die „fünfte Jahreszeit“ zu Grabe getragen. „Lachen verboten“ hieß es da bei passend grauem, nasskaltem Wetter für die in den vergangenen Wochen so närrische Schar. Ihren Spaß hatten dem Augenschein nach nur die Kinder, für die aus den Taschen und Geldbeuteln der Karnevalisten so manche Süßigkeit und kleine Münze abfiel. Die Börsen galt es anschließend der Tradition folgend am Brunnen auf dem Wallmüllerplatz gründlich zu waschen – für die diesjährigen Tollitäten Manuela I. und Matthias II. ein nach eigenen Worten recht irritierendes Ritual, haben beide als Banker doch ein ganz eigenes Verhältnis zum Thema „Geldwäsche“. Oben auf dem Brunnenrand sagte KGT-Präsident Markus Bartel der Jubiläumssession mit der Schnapszahl 66 schließlich in gereimten Worten Lebewohl, bevor die Elferräte ein letztes Mal ihren bekannten Schlachtruf anstimmten: „Treuchtlingen aha!“ © Patrick Shaw