Blühende Archen für Treuchtlingen und Solnhofen

Modellprojekt des Naturparkzentrums: Kinder legten Blumenwiesen an - vor 28 Minuten

TREUCHTLINGEN/SOLNHOFEN - Dutzende Schüler und Kindergartenkinder haben kürzlich den Startschuss zum Modellprojekt "Blühende Arche" des Treuchtlinger Naturpark-Informationszentrums gegeben. In der Altmühlstadt und in Solnhofen entstehen in dessen Rahmen zehn neue "Blühflächen".

In Solnhofen und Treuchtlingen säten Grundschüler unweit des Rathauses die Samen heimischer Blühpflanzen aus. Foto: Bauch



Auf vielen kleinen Parzellen, die die örtlichen Gärtner und Landwirte zuvor abgesteckt und vorbereitet hatten, machten sich die Kinder an die Aussaat. Dabei kam nur regionales Saatgut zum Einsatz, denn „nur wo heimische Pflanzen blühen, können auch die heimischen Insekten leben“. Mit Feuereifer verteilten die jungen Pflanzer die Samen und traten sie fest.

Die Zweit- und Drittklässler der Solnhofer Grundschule kümmerten sich um die „Archen“ vor dem Rathaus, am Kriegerdenkmal und nahe dem Bahnhof, während die Vorschüler des Rotkreuz-Kindergartens das Areal vor dem Giesenhaus einsäten. Im Sommer werden sie alle „ihre“ Flächen auch pflegen und gießen.

In Treuchtlingen verwandelten die Erstklässler ein über 300 Quadratmeter großes Grundstück am Auen-Erlebnis-Pfad in ein künftiges Blütenmeer. Ganztagsschüler widmeten sich einer ebenso großen Fläche nördlich des Karlsgrabens. Erblühen sollen auch die beiden Wiesen vor dem Treuchtlinger Wertstoffhof, auf denen Schüler der Senefelder-Schule bereits im April Unkraut gejätet hatten.

Die Hintergründe der Aktion erklärten die Naturpark-Führerinnen Evelyn Terschanski, Ruth Seelig und Susanne Gleichmann den Kindern. In der Altmühlaue waren außerdem zwei angehende Lehrerinnen und Margit Kleemann von der LBV-Umweltstation in Muhr am See mit von der Partie.

Die Saataktionen gehören zum Biodiversitätsprojekt des Naturparkzent­rums, das vom bayerischen Umweltministerium sowie den Kommunen Treuchtlingen und Solnhofen gefördert wird. Weitere Informationen, auch zur Beteiligung, gibt es bei Dr. Marlit Bauch (Telefon 09142/960064, E-Mail: infozentrum@treuchtlingen.de).

