Brücken-Debatte im Treuchtlinger Stadtrat

Diskussion um Statik führte zu Missverständnissen - 18.12.2016 07:59 Uhr

TREUCHTLINGEN - Bautechnik ist kompliziert – und Kommunikation manchmal auch. Zu einer Diskussion kam es in der letzten Stadtratssitzung des Jahres wegen der Vergabe von Planungsarbeiten zu zwei Brücken über die Bahnlinie zwischen Möhren und Gundelsheim. Am Ende löste sich aber alles erst einmal in weihnachtliches Wohlgefallen auf.

Wird der Brückeneubau in Richtung Eichhof zurückgestellt? Foto: Archivbild Patrick Shaw



Vorgesehen war für die Sitzung eigentlich, dass für zwei Brücken die Tragwerksplanung (Statik) vergeben werden sollte. Es handelt sich um die sogenannte „Awo-Brücke“ nahe Möhren und die Brücke in Richtung Eichhof bei Gundelsheim. Insgesamt sollten diese beiden Pläne gut 90.000 Euro kosten und nach der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) an das mit der Gesamtplanung der Brücken bereits beauftragte Ingenieurbüro vergeben werden.

Dazu kam es so aber nicht, da Marco Satzinger von der CSU-Fraktion einen Alternativvorschlag unterbreitete – nämlich zuzulassen, dass die Statik gleich mit von dem Bauunternehmer angeboten werden könne, der letztlich den Zuschlag erhält. Dies könne viele Tausend Euro an Planungskosten sparen, so Satzinger aus seiner beruflichen Erfahrung heraus.

Die Diskussion über die Fachbegriffe wiederzugeben, ist schwierig. Jedenfalls kam es in der Verhandlung zwischen Satzinger, Charly Bösel vom städtischen Bauamt sowie Bürgermeis­ter Werner Baum und nachfragenden Stadträten zu Missverständnissen, die im Verlauf der Diskussion aber geklärt werden konnten. Eine Rolle spielte dabei, ob im Falle eines Falles der Bau einer der Brücken nochmals zurückgestellt werden könnte. Und auch, ob der Staat solch eine Vorgehensweise bei der Vergabe akzeptiere. Tut er, wie Satzinger erklärte. Der Staat begrüße es sogar, wenn derartige Leistungen kostensparend vergeben werden.

Insofern wurden der Beschlussvorschlag am Ende einstimmig geändert und derartige „Nebenangebote“ zugelassen. Baum zeigte sich zwischenzeitlich verärgert, da er der Meinung war, dass solche komplexen Themen zwischen den Fachleuten auch im Vorfeld der Sitzung geklärt werden könnten, nahm dann seine Kritik aber wieder ein gutes Stück zurück, da sie offenbar auf einem Missverständnis beruhte.

Grundsätzlich dürfte das Thema der Bahnbrücken aber spätestens im kommenden Januar wieder für Diskussionen sorgen. Klar ist, dass die Brücke neben der Awo im kommenden Jahr gebaut werden soll. Dafür gibt es seitens der Bahn bereits ein festes Zeitfenster, während dem die Strecke komplett gesperrt sein wird.

Bei der Brücke zum Eichhof gab es im Stadtrat Stimmen, die den Neubau von den Haushaltsberatungen abhängig machen wollen. Da diese Brücke für Landwirte in Gundelsheim allerdings wichtig ist, steckt Konfliktpotenzial in einer Bauverschiebung. Denn die Brücke müsste möglicherweise aus Sicherheitsgründen komplett gesperrt werden und könnte dann erst in einigen Jahren gemeinsam mit der Brücke bei Haag gebaut werden. So zumindest die bisherigen Aussagen, die ähnlich auch im Stadtrat fielen.

