Brückenschlag über die Altmühl

TREUCHTLINGEN/EICHSTÄTT - Die Ortsverbände Treuchtlingen und Eichstätt des Technischen Hilfswerk (THW) haben am Altmühlufer in Eichstätt eine Behelfsbrücke errichtet. Die sogenannte Bailey-Konstruktion ist 30 Meter lang und 30 Tonnen schwer.

Am Abend war die neue Brücke fast fertig. Foto: THW



Die Stadt Eichstätt hatte bei der Suche nach einem Ersatz für den seit Mitte Dezember 2016 gesperrten Herzogsteg nach einer schnellen Lösung gesucht und das THW mit dieser Aufgabe betraut. 44 Helfer waren am „Brückentag“ im Einsatz.

In langer Vorarbeit waren die Brückenteile in Treuchtlingen gesichtet, sortiert und in mehreren Touren nach Eichstätt gebracht worden. Zur Vorbereitung gehörte auch das Vermessen der Anker, das Herrichten der Fläche für den Vorschub und die Einteilung der Helfer.

Martin Bauch vom THW Eichstätt und sein Treuchtlinger Kollege Uwe Halbmeier koordinierten die verschiedenen Gruppen, die die Brücke in Eichstätt zusammenbauten. Bereits am Freitag war der Vorbauschnabel zusammengeschraubt worden. Tags darauf folgten die 20 etwa drei Meter langen Brückenelemente mit ihren gut sechs Meter breiten Querträgern. Zwei Radlader unterstützten die Bautrupps, doch war trotzdem noch viel Handarbeit angesagt.

44 THW-Helfer aus Treuchtlingen und Eichstätt sorgten für ein beeindruckendes Tageswerk. Foto: THW



Eingeschoben wurde die Konstruktion mittels Greifzügen. Zu fortgeschrittener Stunde sorgten Notstromaggregate und mehrere Scheinwerfer für eine taghelle Einsatzstelle. Die THW-Küche versorgte alle Helfer mit Tee, Kaffee und Chili con Carne. Sonntagmittag konnten alle bei strahlendem Sonnenschein im Freien essen.

Anschließend sorgte dann doch noch ein schadhaftes Brückenbauteil für eine langwierige Verzögerung. Halbmeier und Bauch bekamen das Problem allerdings in den Griff, sodass der Aufbau schließlich weitergehen. konnte. Gegen 22 Uhr war der eigentliche Brü­ckenschlag vollzogen, und die Brücke lag in ihrer Endposition.

In den kommenden Tagen musste außerdem noch die Fahrbahn fixiert werden. Die Stadt Eichstätt wird überdies eine Rampe zur Brücke errichten und für die Sicherheit des Übergangs sorgen. Die Arbeiten des THW sind damit weitestgehend abgeschlossen.

