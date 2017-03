Bürgerversammlung in Gundelsheim

GUNDELSHEIM - Bei der Bürgerversammlung in Gundelsheim war das ungewöhnlich große Engagement der Dorfbewohner greifbar. Es gab relativ wenig kontroverse Themen – außer der seit Jahren vorgetragenen und zunehmend vehementen Forderung nach Bauplätzen.

Sanierung von Stegen: Wenn’s die Stadt nicht erledigt, nehmen es die Gundelsheimer halt selbst in die Hand. Foto: privat



Die Gundelsheimer präsentieren sich bei ihrer Bürgerversammlung stets als eingeschworene Gemeinschaft. Mehr als 100 Bürger drängten sich im Schützenhaus, als Ortssprecher Karl Heckl zunächst das vergangene Jahr im Dorf Revue passieren ließ. Zur Begrüßung nahm er Bürgermeister Werner Baum in Schutz gegen in seinen Augen ungerechtfertigte Angriffe. Und auch zu den jüngsten Leserbriefen in unserer Zeitung bezog er Stellung: „Es maulen immer die am lautesten, die am wenigsten tun.“

Der Bildervortrag zeigte dann, was das Dorf ausmacht. Da wurden zum Beispiel ehrenamtlich Flurkreuze und ein Steg über den Möhrenbach renoviert. Eine zugewachsene Stromleitung schnitten die Gundelsheimer ebenso frei wie die örtlichen Wanderwege. Das seien eigentlich alles städtische Aufgaben, machte Heckl deutlich. Die Feuerwehr habe außerdem einen kritischen Rohrdurchlass gesäubert. Im Dorf werde das Ehrenamt großgeschrieben, betonte der Ortssprecher.

Das fand große Anerkennung beim Bürgermeister, der das Miteinander lobte und aufforderte: „Bewahrt euch das!“ Neben den allgemeinen Themen hatte Baum einige lokale „Baustellen“ im Gepäck. So soll in den nächsten Wochen das neue Bahnbrückchen gebaut werden. Die Stadt müsse dafür rund 250.000 Euro berappen, erklärte das Stadtoberhaupt mit einem kritischen Hinweis auf die Bahnreform, seit der die Kommunen bei derartigen Bauprojekten mit belastet würden.

Ähnliches gilt beim Thema Breitband, bei dem die Kommunen ebenfalls zur Kasse gebeten werden. In Gundelsheim wird es bis Jahresende neben dem bereits verfügbaren Anbieter Felkatec zusätzlich schnelles Internet über die Firma M-net geben, die die Leitungen von den Treuchtlinger Stadtwerken mietet. Wie deren Leiter Max Filser erläuterte, ist der Ort selbst bereits weitgehend verkabelt. Ein „Nadelöhr“ sei noch die Zuleitung von Dietfurt über Neufang zur Trafostation bei Haag. Die Glasfaserkabel sollen hier zusammen mit der neuen 20-Kilovolt-Stromleitung verlegt werden, deren Bau demnächst startet. Die Bandbreite werde danach mindestens 50 Megabit pro Sekunde betragen. Die Stromleitung selbst werde auch Engpässe beseitigen, die es derzeit noch bei der Einspeisung von Strom aus Photovoltaikanlagen gibt.

Zum Thema Rohrbrüche lobte Mathias Ersfeld von den Stadtwerken die Geduld der Gundelsheimer. Im Dorf soll in den nächsten Jahren viel Geld ins Wassernetz investiert werden.

Auf das neue Feuerwehrhaus ging der Rathauschef mit den Worten ein: „Alles wird gut!“ Man habe lange gebraucht, um einen Bauplatz zu finden. Mittlerweile gehöre das Anwesen aber der Stadt. In den Gesprächen zwischen Stadtverwaltung und Feuerwehr habe es viele Ideen gegeben.

Heuer wird geplant

Noch dieses Jahr werde auf jeden Fall ohne Einschränkung geplant, so Baum – auch wenn der Stadtrat entschieden habe, den Bau der Feuerwehrhäuser um ein Jahr zurückzustellen. Er werde alles daran setzen, dass vielleicht doch früher gebaut werden kann. „Ihr bekommt das Haus, das ihr braucht“, sagte Baum den Gundelsheimern zu. Dank gab es dafür von Kommandant Artur Heckl. In den nächsten Tagen soll zunächst eine Garage abgerissen werden, damit die Stadtwerke einen Mast setzen können. Danach soll das Haus folgen. Heckl bedankte sich im Voraus bei allen Aktiven, die beim Abriss helfen.

In der folgenden Diskussion gab es noch mehrere Fragen zur ärztlichen Versorgung in Treuchtlingen und zum Dauerthema Radwege. Der Weg zum Dorf soll demnach ab Ende Juni wieder befahrbar sein, wenn die Kanalarbeiten abgeschlossen sind.

Auch die Bahnbrücke an der Dickmühle wurde kurz angesprochen, wobei Baum auf die bekannte, jahrzehntealte Diskussion verwies. Letztlich liege der Schwarze Peter beim staatlichen Bauamt und der Bahn. Möglicherweise organisieren die Bürger jetzt eine Unterschriftenaktion, um dem Thema Schwung zu geben.

Auch in Gundelsheim ist der Biber ein Aufreger. Neben dem Festplatz fällt er praktisch jeden Baum und Busch. Das führt auch dazu, dass die Bälle dort spielender Kinder laufend in den Bach fallen. Baum verwies fast schon mantrahaft darauf, dass ihm die Hände gebunden seien. Die Stadt müsse jede Räumung von Dämmen beantragen. „Eigentlich Wahnsinn.“

Wirklich kontrovers wurde es einzig beim Thema Bauplätze. Dass die Einwohnerzahl Gundelsheims entgegen dem allgemeinen Trend im vergangenen Jahr von 468 auf 452 Einwohner gesunken ist, ist Wasser auf die Mühlen der Mehrheit im Dorf, die seit Jahren die Ausweisung neuer Bauplätze fordert. Werner Baum antwortet darauf ebenfalls bereits seit Jahren, dass es keine offiziellen Anfragen gebe.

Was muss zuerst da sein?

Das erinnert an die Geschichte von der Henne und dem Ei. Denn die Gundelsheimer sagen wiederum, dass es erst dann Anfragen geben werde, wenn Bauplätze vorhanden seien. „Die Leute warten nicht und gehen dann stattdessen nach Wolferstadt“, so ein Bürger. Die Stadtführung steht dagegen auf dem Standpunkt, dass zunächst Baulücken im Ort geschlossen werden müssten, bevor ein neues Gebiet erschlossen wird. Allerdings würden die privaten Besitzer diese potenziellen Bauflächen nicht freigeben.

Darüber hinaus erklärte Bürgermeister Baum, dass man die Stadt als Ganzes sehen müsse. Man könne nicht überall neue Baugebiete ausweisen. Er werde provokativ im Stadtrat den Antrag auf Erschließung eines Baugebiets stellen und sei gespannt, welche Ratsmitglieder dem zustimmen.

Verärgerte Bürger warfen daraufhin ein, dass das letzte Baugebiet im Dorf entstanden sei, als Gundelsheim noch selbstständige Gemeinde war (also vor 1978 – Anm. d. Red.). „Das ganze Geld fließt in die Stadt, und in die Dörfer fließt nichts“, so die deutliche Kritik.

