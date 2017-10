Rebecca Walter ist Frankens neue Rosenkönigin. Mit 151 roten Rosen wählten die Besucher des diesjährigen Chrysanthemenballs die 20-jährige Gräfensteinbergerin in das Ehrenamt. Die nächsten drei Jahre lang wird sie zusammen mit ihrer ebenfalls aus Gräfensteinberg stammenden Prinzessin Carina Paul (19) den Kreisverband für Gartenbau und Landespflege in der gesamten Region und darüber hinaus vertreten. Beide wurden von den scheidenden Rosenköniginnen Hanna Steinbauer aus Sammenheim und Tina Müller aus Kalbensteinberg sowie rund drei Dutzend weiteren gekrönten Häuptern aus ganz Bayern - darunter Bier-, Most-, Kraut-, Kartoffel-, Hopfen-, Trauben-, Erdbeer-, Spargel-, Zwiebel-, Honig-, Zuckerrüben-, Apfel- und Dirndlköniginnen - in der Familie der "Produkthoheiten" willkommen geheißen. Die Krönung übernahmen Treuchtlingens Bürgermeister Werner Baum, Gartenbau-Kreisvorsitzender Gerhard Durst und der stellvertretende Bauernverbands-Kreisobmann Erwin Auernhammer. Das Parkett der Stadthalle und die Musik der Neumarkter Gruppe "Trinomics" nutzten die 300 Ballbesucher anschließend bis spät in die Nacht zum Tanz. © Patrick Shaw