Die Tage des Gesundheitszentrums an der Wettelsheimer Straße sind gezählt. Nach dem Umzug der letzten Bewohner in das neue BRK-Heim am Kreisel bei der Altmühltherme, muss sich die Stadt noch um den Abbruch des Gebäudes kümmern. Kostenpunkt bis 2020: 845.000 Euro. © Hubert Stanka