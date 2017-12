Kaum ein Thema wird 2017 auf der Straße und im Treuchtlinger Stadtrat so kontrovers diskutiert wie die Umgestaltung der Stadtmitte. Dabei sind das neue Pflaster in der Bahnhofstraße, der Umbau des dortigen „grünen Platzes“ zum „Partnerschaftsplatz“ und das Aufhübschen des Wallmüllerplatzes samt begehbarem Brunnen wegen der hohen Förderung ein Schnäppchen: Rund 2,5 Millionen Euro kostet das Gesamtpaket, nur knapp 740.000 sollen davon an der Stadt hängenbleiben, davon zwei Drittel für die ohnehin nötige Kanalsanierung. © Patrick Shaw