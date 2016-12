Das Treuchtlinger Abwasser wird nicht teurer

Niedrigzinsniveau sorgt für stabile Kosten

TREUCHTLINGEN - Die Kanalgebühren in der Altmühlstadt bleiben auch in den kommenden drei Jahren bei 3,00 Euro pro Kubikmeter und damit unverändert. Das hat der Treuchtlinger Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen.

Das Treuchtlinger Kanalnetz hat es in sich: Vier Kläranlagen und über 150 Kilometer Rohre entsorgen das Abwasser aus den weit verstreuten Dörfern. Das kostet natürlich Geld. © TK



Die Abwasserentsorgung in Treuchtlingen erscheint sehr teuer, wenn man allein auf die Kanalgebühren schaut – teurer als im Landkreisdurchschnitt (2,08 Euro), in den Nachbarstädten und auch im Landesschnitt (1,96 Euro). Allerdings vermittelt dieser Blick ein unvollständiges Bild. In der Altmühlstadt werden nämlich alle Kosten für Leitungssystem und Kläranlage auf die Kanalgebühren umgelegt, während die Bürger andernorts bei Sanierungen und Erweiterungen über einmalige, teils hohe Ergänzungsbeiträge zur Kasse gebeten werden. Insofern sind die Gebühren in Treuchtlingen sehr gerecht und werden gleichmäßig auf alle Schultern verteilt.

Im Jahr 2014 hatte die Stadt die Gebühren deutlich angehoben, da Defizite auszugleichen waren. Die Abwasserentsorgung muss nämlich laut Kommunalabgabengesetz kosten­deckend betrieben werden. Das heißt, dass Gebühren und Beiträge die Betriebs- und Investitionskosten für Kanäle und Anlagen vollständig wieder in die Kasse bringen müssen. Seit 2014 werden in der Altmühlstadt deshalb nun 3,00 Euro pro Kubikmeter Abwasser berechnet.

In den vergangenen Jahren hat die Stadt damit das vorherige Minus ausgeglichen. Für die kommenden drei Jahre geht Kämmerer Dominik Wenzel jetzt davon aus, dass die Gebühren kos­tendeckend bleiben. Mit dafür verantwortlich sind deutlich niedrigere kalkulatorische Kosten, die mit dem aktuellen Niedrigzinsniveau zusammenhängen. Dies fängt höhere Ausgaben durch steigende Personal- und Betriebskosten auf.

Das Treuchtlinger Kanalnetz ist ausgesprochen lang. Das Abwasser fließt durch 152 Kilometer Rohrleitungen und zwölf Kilometer Druckleitungen. 99 Prozent aller Haushalte im Stadtgebiet sind an die Kläranlagen angeschlossen. Derer gibt es momentan vier: eine in Dietfurt, eine in Auernheim (ab 2020 neu), eine in Oberheumödern und die zentrale Anlage in der Kernstadt, an die die restlichen Dörfer angeschlossen sind. Pro Jahr reinigen sie zusammen rund 2,2 Millionen Kubikmeter Schmutzwasser. Neun Mitarbeiter der Stadt kümmern sich um das Abwassernetz.

Dass die Arbeit dabei nie ausgeht, wurde in der Stadtratssitzung deutlich. So wird zum Beispiel demnächst das Gelände für das neue Seniorenzentrum am Bad-Kreisel erschlossen, im Wohngebiet „Winkel Süd“ läuft eine Neuerschließung von Bauplätzen, die Kanäle in der Schwarzfeldstraße werden erneuert, und auch am Wallmüllerplatz stehen Kanalarbeiten an.

Hubert Stanka - Treuchtlinger Kurier