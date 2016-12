Das war das Jahr 2016 in Treuchtlingen

Ereignisse, Aufreger und viele Weichenstellungen - vor 14 Minuten

TREUCHTLINGEN - 2016 - kaum ein Jahr in der Vergangenheit bot in Treuchtlingen so viel Stoff für Diskussionen.

Jahreswechsel 2016/2017: Zeit für eine kleine Rückschau in Bildern. © Archiv



Jahreswechsel 2016/2017: Zeit für eine kleine Rückschau in Bildern. Foto: Archiv



Stadt und Land blicken auf ein überaus ereignisreiches Jahr zurück. Viele große Weichen wurden für die Zukunft der Altmühlstadt gestellt: Das Ende des Gesundheitszentrums, die Ansiedlung einer Fachklinik, der Bau eines Seniorenzentrums, die Modernisierung der Altmühltherme. Und dann war da auch noch Antenne Bayern und klaute der Stadt den Maibaum. Unsere Bildergalerie spiegelt einige Höhepunkte des Jahres wider...

Hubert Stanka