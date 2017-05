Sonne, Schnäppchen, Sport und Spanferkel: Beim Wallifest war ordentlich was los in der Treuchtlinger Stadtmitte. Ob die Jugendkapelle Langenaltheim, die "Dance Move Kids", die Sportakrobatinnen des TSV 1860 Weißenburg und die örtliche Zumba-Gruppe auf der Bühne oder Kinderschminken, Hüpfburg, Basketball, Märchenerzählerin, Flohmarkt, Luftballonfiguren und -wettbewerb drunten auf Straßen und Plätzen - für Groß und Klein war eine Menge geboten. Auf dem Spieß schmorte das Spanferkel, in den Cafés und Eisdielen brummte das Geschäft, und auch die Einzelhändler hatten geöffnet und sich teils ungewöhnliche Werbeaktionen einfallen lassen. Als sich nach der ersten, noch etwas grauen halben Stunde auch die Sonne blicken ließ, füllte sich die "gute Stube" der Altmühlstadt trotz des zeitgleichen Landkreislaufs sichtlich, sodass Händler, Künstler und der Gewerbeverein als Ausrichter am Ende recht zufrieden mit dem bunten Fest- und Einkaufsnachmittag waren. © Patrick Shaw