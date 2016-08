Demographischer Ausblick auf Treuchtlingen im Jahr 2034

TREUCHTLINGEN - In einem „Demographie-Spiegel“ hat das Bayerische Landesamt für Sta­tistik heuer eine ortsbezogene Projektion der Bevölkerungsentwicklung von 2014 bis zum Jahr 2034 herausgegeben. Eine solche Datenerhebung gibt es auch für die Altmühlstadt. Fazit: Letztere wird in den nächsten 18 Jahren an Einwohnern verlieren, aber nicht dramatisch.

Während für den Regierungsbezirk Mittelfranken bis 2034 nach der Modellrechnung leicht zunehmende Zahlen zu erwarten stehen, werden sie sich der Statistik zufolge im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen in der Summe kaum verändern. Die Gesamtzahl der Einwohner in Treuchtlingen wird allerdings bis 2034 von derzeit rund 12.500 auf etwa 12.200 fallen. Von derzeit etwa 2.000 Personen unter 18 Jahren wird es in der Projektion dann noch 1.900 in der Altmühlstadt geben, von den aktuell rund 7.700 Menschen zwischen 18 und 65 Jahren noch 6.800, von den momentan 2.800 über 65-Jährigen hingegen dann immerhin 3.500. Somit ist auch in Treuchtlingen eine Entwicklung zu verzeichnen, bei der es insgesamt eine Abnahme der Einwohner gibt und innerhalb des Zahlenwerkes eine Verschiebung hin zu mehr älteren Jahrgängen.

Dies schlägt sich in Treuchtlingen in der Projektion statistisch auch im Durchschnittsalter nieder, das von derzeit rund 44,7 Jahren auf später etwa 47,5 Jahre ansteigen wird (Vergleich: in ganz Bayern von derzeit 43,5 auf 46 Jahre).

An die Stelle des einstigen Geburtenplus in den 1970er Jahren ist heute generell ein Sterbefallüberschuss getreten. Die Babyboomer-Generation der 1950er- und 1960er-Jahre, die aktuell etwa 3,2 Millionen Menschen umfasst, schiebt sich jedoch unaufhaltsam in die höheren Altersregionen. Dadurch werden im Jahr 2034 die über 60-Jährigen die zahlenmäßig größten Jahrgänge in Bayern stellen.

Das jetzt schon entstandene Ungleichgewicht kann nach Einschätzung der Statistiker bis 2034 insbesondere in ländlicheren Gebieten nicht bzw. nicht ganz durch positive Wanderungssalden, also durch Zuzug aus anderen Bundesländern, Zuwanderung aus der EU sowie aus den arabischen und afrikanischen Krisenstaaten, ausgeglichen werden. In dem Zahlenwerk ebenfalls berücksichtigt sind übrigens auch die kommunalen Binnenmigrationen, also z.B. der Umzug von einem Dorf in die nächstgelegene (Klein-)Stadt.

Bayern „wächst“

Die natürliche Bevölkerungsentwicklung Bayerns dürfte auch in Zukunft weiterhin negativ sein. Aber: Regionale Ausnahmen stellen zukünftig beispielsweise die Stadt Regensburg, die Stadt Erlangen und die Landes-hauptstadt München dar. In Bayern sieht das im Überblick etwa so aus: Die bayerische Gesamtbevölkerung von derzeit 12,84 Millionen Einwohner (Stand: 31. Dezember 2015) wird unter Annahme konstanter Trends gemäß der Erhebung des Landesamtes insbesondere durch die hohen Wanderungsgewinne aus dem Ausland bis 2025 auf voraussichtlich 13,32 Millionen Einwohner steigen und bis 2034 auf diesem Niveau verbleiben. Eine demographisch bedingte Schrumpfung wird der Freistaat als Ganzes bis 2034 unter den getroffenen Modellannahmen demnach nicht erleben. Dennoch wird es räumlich und lokal unterschiedliche Trends geben.

Die demographische Entwicklung hat freilich auch etwas mit der jeweiligen Lebenserwartung zu tun. Bis zum Jahr 2034 wird diese bayernweit bei den Männern den statistischen Berechnungen zufolge nochmals um 2,5 Jahre (seit 2014) auf 80,8 Jahre ansteigen, bei den Frauen um 2,2 Jahre auf 83,1 Jahre.

Der natürlichen Schrumpfung und Alterung einerseits – einem Trend, der sich in den kommenden 20 Jahren wohl fortsetzen wird – steht insgesamt also andererseits die Internationalisierung durch Zuwanderung gegenüber. Wie sich die im Jahr 2015 stark einsetzende Migration „von außen“ weiter entwi­ckeln wird, kann jedoch kaum oder nur ganz grob eingeschätzt werden. Je nach dem, ob und wie sie in der jeweiligen Region signifikant stattfindet, wird darüber entscheiden, ob dort der natürliche Bevölkerungsrückgang über die Zeit wenigstens teilweise ausgeglichen werden kann.

Recht aufschlussreich ist auch ein Blick auf die Bevölkerungsentwicklung in Treuchtlingen und den Ortsteilen. Die an dieser Stelle aufgeführten Zahlen stammen jedoch nicht – wie alle anderen (und gerundeten) – vom Statistischen Landesamt, sondern schlicht aus dem Rathaus und sind daher präzise. Während die Bevölkerung in der Altmühlstadt – wie bereits dargestellt – bis 2034 laut Landesamt insgesamt wohl ein wenig, jedoch nicht drastisch zurückgehen wird, ergibt sich in den Ortsteilen bei der auf den Zahlen der letzten sechs Jahre basierenden Betrachtung ein durchwachsenes Bild.

Braucht es mehr Baugebiete?

In einigen Dörfern bleibt die Einwohnerzahl eher stabil, in anderen nimmt sie leicht, aber stetig ab, in anderen zu, und dies teils recht deutlich. Zu den „Aufsteigern“ gehören neben der Kernstadt selbst die Ortsteile Dietfurt und Graben. Unter den „Absteigern“ finden sich Wettelsheim, Auernheim, Bubenheim, Gundelsheim und Möhren. Die Zunahme in Dietfurt und Graben hat sicherlich nichts mit der vermeintlich herausragenden Infrastruktur dort oder den womöglich netteren Menschen im Ort zu tun.

Über die wahren Gründe kann man nur spekulieren. In Graben mag z.B. das dortige Baugebiet ein Anziehungspunkt sein, ebenso für die Kernstadt das Stöckermann-Baugebiet. Mancher „Zuzug“ ist auch nur der Wechsel von einem in einen anderen Ort innerhalb der Gemeinde, z.B. bei Umzug älterer Leute in ein Altenheim (Dietfurt oder Treuchtlingen). Und: In der Kernstadt selbst spielen mittlerweile auch die Migranten eine Rolle, die statistisch mit derzeit etwa 200 Personen zu Buche schlagen.

Diese kleine Übersicht für Treuchtlingen spiegelt auch nur die letzten sechs Jahre wider, eine Projektion bis 2034 ist das Ganze natürlich nicht. Eine Nachfrage im Rathaus ergab zudem, dass die Zahlen des Einwohnermeldeamtes aufgrund von Rundungsfehlern und Reibungsverlusten durch unterschiedliche Berechnungsmodalitäten nie ganz mit denen des Statistischen Landesamtes übereinstimmen.

Alles zur Erhebung des Bayerischen Landesamtes für Statistik ist verfügbar unter www.statistik.bayern.de/veroeffentlichungen.

Sieghard Hedwig