Derblecken beim Starkbierfest der SPD in Auernheim

Heftige Schelte über fehlendes Miteinander im Treuchtlinger Stadtrat - vor 17 Minuten

AUERNHEIM - Wie schon bei ihrem Vorgänger „Bruder Barnabas“ ist der Auftritt der „Frankonia“ alias Anette Pappler stets der Höhepunkt des Starkbierfests der Treuchtlinger SPD. Besonders mit Spannung erwartet wurden auch heuer wieder ihre lokalen Spitzen.

Ein Prost auf das ein oder andere deutliche Wort: die „Frankonia“ alias Anette Pappler. Foto: Hubert Stanka



Frankonia nahm sich dieses Jahr ganz schön viel Zeit. Zuerst erhielt ihr Kandidaten-Nachfolger Lutz Egerer liebevoll ein paar Hiebe. Angesichts einer Fastglatze könne er eigentlich gar nicht „bis in die Haarspitzen motiviert“ sein. Und dann war da noch die Sache mit dem Bier im Wahlkampf und dem Kreisverkehr...

Anschließend bemühte die Franken-Ikone die ganz große Politik. US-Präsident Trump, der immer einen dicken Hals habe, und sein türkisches Pendant Erdogan mit seinem Gemecker gingen „uns fürchterlich auf den Wecker.“ Pappler rief die deutsche Politik zu Mut auf, um diesen „Proleten“ die Stirn zu bieten.

Zur hiesigen Politik meinte die Frankonia unter lautem Applaus, dass es in Deutschland schön sei und es den Leuten gut gehe. Deshalb brauche man keine „Alternative“. Angie, Horst und der Dauerstreit in der Union waren ebenso Themen wie der „versöderte Drehhofer“, bevor Pappler im Lokalen landete.

„Träumt der Auernheimer vom Milan in der Nacht, ist er um den Schlaf gebracht“, so die Frankonia. Wenn dann auch noch der Neidvogel hinzukomme, habe der Windbauer gar keine Ruhe mehr.

Es folgte ein kleiner Rundgang durch die Dörfer, durch den Bubenheimer Altmühlgrund, den Möhrener Biergarten und die Dietfurter Dorfschule. Auch die Fluten in Windischhausen und der Mais auf der Hochfläche waren Thema.

Verrückt vor Glück

Eine echte Spitze gegen die Stadtpolitik gab es zum neuen Kindergarten sowie dem Feuerwehr- und Gemeinschaftshaus in Schambach: „Der Ortsteil wird so von der Stadt beglückt, hoffentlich werden’s am End dadurch nicht verrückt.“ Immerhin stehe inzwischen die Lärmschutzmauer entlang der B 2, damit man das alles von der Stadt her nicht sehe und die anderen Treuchtlinger nicht neidisch würden.

Weiter ging es mit den Wettelsheimern, die angesichts der Tempo-30-Zone nicht zu Schildbürgern werden wollten. Mit Lokalkolorit streifte die Frankonia weiter durch Feld und Flur zur Wildschweinplage sowie zu Biber und Kormoran, die im Winter gierig in die Bäche blickten.

In Treuchtlingen gab es derweil einen „Werner ohne Baum“. Gemeint war der Maibaumklau und die Aktion von Antenne Bayern dazu. „Lieber Werner, dass des abgesprochen war, des stimmt fei net, oder?“, wollte die Frankonia wissen. Zum schwarzen Gegenkandidaten bei der Kommunalwahl meinte die Franken-Heilige an den „lieben Matthias“ gerichtet, dass dieser gern weiter den Dauerfaschingsprinzen geben könne und „der Werner den Dauerbürgermeis­ter“.

Natürlich war auch die Finanzlage ein großes Thema beim Derblecken. „Schulden, Schulden, nichts als Schulden, das wollten manche Räte nicht länger dulden.“ Was folgte, sei ein Zwist darüber gewesen, was in der Stadt tatsächlich überflüssig ist. Das große Schweigen sei das darauf folgende Schauspiel gewesen, das nun vielen Bürgern zu viel geworden sei. „Redet miteinander, sonst ist es am Ende zu spät!“, so der flammende Appell der Frankonia.

Ebenso rief Pappler dazu auf, dass beim Volksfest-Tauziehen die „Roten“ gegen die „Schwarzen“ antreten sollten, wie sie es schon im vergangenen Jahr vorgeschlagen habe. Das Tauziehen wäre dann eine neue Variante der Basisdemokratie. „Noch immer besser als Euer Geschacher, gebert’s auch noch ein paar Lacher.“ Die Frankonia meinte, dass die Stadträte von Treuchtlingen und Pappenheim alle ein „hinterfotziges Spiel“ betreiben würden, nämlich: „Wer als größte Streithanseln im Landkreis bekommt den jährlichen Kasperlpreis?“

Zum Ende ging die Lichtgestalt, deren Text wie gewohnt aus der Feder von Peter Salisch stammte, noch auf die Altmühltherme und die am Be­ckenrand in den Abgrund blickenden Stadträte ein. Ob sich die Millionen irgendwann rentieren? „Da sage ich es einfach und offen, wir müssen alle nur darauf hoffen, auch wenn Hoffen und Harren manchen macht zum Narren.“

Dem Bürgermeister riet Pappler abschließend, wenn er mit den Schulden nicht mehr ein noch aus wisse, solle er einen Strick und ein Brett nehmen und in den Wald gehen. Dort solle er sich einen schönen Ast suchen – und eine Schaukel bauen. Mit viel Prost und Applaus wurde die Frankonia schließlich von den knapp 100 Besuchern in den Starkbierabend entlassen.

