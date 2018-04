Dettenheimer Tierheim hat mit Betrug zu kämpfen

Ehemalige Vorsitzende des Tierschutzvereins soll Geld eingesteckt haben - vor 33 Minuten

TREUCHTLINGEN - Die ehemalige Vorsitzende des Tierschutzvereins Weißenburg-Treuchtlingen wird verdächtigt, den Verein um mehrere Tausend Euro betrogen zu haben. Die Betreiber des Dettenheimer Tierheims wollen nun neu starten – und kämpfen für einen besseren Ruf.

Das Tierheim in Dettenheim ist eine Anlaufstelle für viele Fundtiere aus der Region. Doch der Trägerverein hatte in den vergangenen Monaten mit einem Betrugsfall zu kämpfen. © Patrick Shaw



Das Tierheim in Dettenheim ist eine Anlaufstelle für viele Fundtiere aus der Region. Doch der Trägerverein hatte in den vergangenen Monaten mit einem Betrugsfall zu kämpfen. Foto: Patrick Shaw



Schon länger gab es Gerüchte über die bisherige Vereinschefin. Doch um die Ermittlungen der Kriminalpolizei Ansbach nicht zu gefährden, gingen die Tierschützer erst jetzt an die Öffentlichkeit. Im Oktober 2017 haben sie ihre bisherige Vorsitzende des Amtes enthoben, da diese Geld im unteren fünfstelligen Euro-Bereich in die eigene Tasche gesteckt haben soll. Dies wurde nun bei der Jahresversammlung des Vereins am vergangenen Samstag in Treuchtlingen bekannt.

Die ehemalige Vereinschefin lebte in einer Wohnung im Gebäude des Tierheims in Dettenheim. Nachdem sie einen neuen Lebensgefährten hatte, sollen die Probleme angefangen haben. Die Frau habe Bargeld aus der Kasse genommen und es angeblich später wieder überweisen wollen, was nicht funktioniert habe. Außerdem soll es Fahrten mit dem Dienstauto gegeben haben, um Fundtiere abzuholen – doch seien diese niemals im Heim aufgetaucht. Ebenso sollte sich die Vorsitzende um die Katzenstation in Wettelsheim kümmern. In der Nähe lebende Vereinsmitglieder sahen dort jedoch teils tagelang niemanden und kümmerten sich dann selbst darum.

Wollten die Mitglieder mit der Frau über diese Themen reden, habe dies zu keinem Ergebnis geführt. Mehr noch: Der neue Lebensgefährte der ehemaligen Vorsitzenden habe die Mitglieder wiederholt bedroht. Erst als sie Anzeige erstatteten und die Polizei dem Mann einen Besuch abstattete, sei Ruhe eingekehrt.

Manches Mitglied wollte wissen, warum die Taten nicht vorher schon aufgefallen seien. Kassierin Sandra Löffler spricht von Lügen und Ausreden. So sei die Rede von einem Lottogewinn gewesen, der dem Verein zugute kommen sollte. Zudem habe es fast sieben Jahre lang ein gewisses Vertrauensverhältnis und auch keine Probleme gegeben.

Ob der Verein jemals etwas von dem Geld zurückbekommt, ist fraglich. So soll die ehemalige Vorsitzende erwerbsunfähig sein und auch nicht über Rücklagen verfügen. Ein Lichtblick aus Sicht des Vereins: Die Frau hat die Wohnung im Tierheim, in der sie zur Miete wohnte, freiwillig geräumt. Dort zieht bald ein anderes Mitglied des Tierschutzvereins ein, um im Notfall schnell bei den Tieren zu sein.

Es ist nicht das erste Mal, dass eine Vorsitzende des Tierschutzvereins unfreiwillig aus dem Amt geschieden ist. Wie sich ältere Mitglieder erinnern, gab es bereits vor zehn Jahren Probleme mit einem Vorstandsmitglied. Die Vorgänge haben für einen schlechten Ruf gesorgt, den der Verein nun abschütteln und mit einem neuen Vorstand in die Zukunft blicken möchte.

Der neue Vorstand des Tierschutzvereins möchte wieder für positive Schlagzeilen sorgen (von links): Schriftführer Holger Bäumann, stellvertretende Vorsitzende Carolin Herzmoneit, Vorsitzender Mark Hillardt, Kassierin Sandra Löffler und Kassenprüfer Jochen Doerner. © Benjamin Huck



Der neue Vorstand des Tierschutzvereins möchte wieder für positive Schlagzeilen sorgen (von links): Schriftführer Holger Bäumann, stellvertretende Vorsitzende Carolin Herzmoneit, Vorsitzender Mark Hillardt, Kassierin Sandra Löffler und Kassenprüfer Jochen Doerner. Foto: Benjamin Huck



Der bisherige Schriftführer Mark Hillardt wurde bei der Versammlung zum neuen Vorsitzenden gewählt. Seine Stellvertreterin ist die Wettelsheimer Tierärztin Dr. Carolin Herzmoneit. Schriftführer ist Holger Bäumann, Kassierin bleibt Sandra Löffler. Die Kasse prüft nun Jochen Doerner.

Die neue Führung hat sich vorgenommen, dem Verein ein besseres Image zu verpassen. So soll auch mit den Nachbarn des Dettenheimer Tierheims ein besserer Kontakt gepflegt werden. „Oft waren es Kleinigkeiten wie eine quietschende Gartentür, die für Unmut gesorgt haben“, so Hillardt.

Viele Pläne für die Zukunft

Der neue Vereinschef möchte sich auch stärker mit den anderen Tierschutzvereinen im Landkreis vernetzen. Das Dettenheimer Tierheim ist zwar für den gesamten Kreis zuständig, dennoch gibt es in einzelnen Orten eigene Vereine. Von einem Mitglied kam die Idee, dem „Tierschutzverein Weißenburg-Treuchtlingen“ einen neuen Namen zu geben. Darüber sollen sich die Mitglieder bis zur nächsten Sitzung Gedanken machen.

Wie nötig die ehrenamtliche Arbeit des Vereins ist, wurde beim Jahresrückblick deutlich. So haben es die Tierschützer nach langem Zureden geschafft, dass ein wohl überforderter Hundehalter den Großteil seiner elf Schäferhunde abgibt. 18 Jahre lang habe sich der Fall hingezogen. Derzeit warten vier Hunde und 15 Katzen im Heim auf ein neues Zuhause.

Das Tierheim finanziert sich vor allem aus Spenden, den Schutzgebühren für vermittelte Tiere und Aufwandsentschädigungen von den Kommunen, die es dafür gibt, dass sich der Verein um die Fundtiere kümmert. Außerdem genießt der Verein auch weiterhin Vertrauen und wurde 2017 mit zwei Nachlässen in Höhe von insgesamt 51.500 Euro bedacht. Darüber hinaus gab es heuer zum dritten Mal ein Benefizkonzert sowie Spenden aus der „Cold Water Grill Challenge“. Dennoch schloss der Verein 2017 mit einem Minus von 13.000 Euro ab.

Für dieses Jahr haben sich die Tierschützer einige bauliche Neuerungen vorgenommen. Die Wohnung im Tierheim wird renoviert, außerdem entsteht ein neuer Platz für die Katzen. Durch die Vorfälle wurde auch die Besuchszeit am Samstag auf zwei Stunden (10 bis 12 Uhr) reduziert. Künftig soll ein weiterer Termin hinzukommen. Anfang Juni möchte sich der Verein bei einem „Tag der offenen Tür“ vorstellen und hofft, bei den Menschen wieder neues Vertrauen zu bekommen.

Benjamin Huck Treuchtlinger Kurier E-Mail