Die große Angst vor der „Giftliste“

Fehlt dem Treuchtlinger Stadtrat der Mut für die Spardebatte? - vor 11 Minuten

TREUCHTLINGEN - Wieviel Angst haben Kommunalpolitiker vor ihren Wählern? Wird Zukunftsfähigkeit geopfert, weil die politischen Fraktionen nur ihre Wahlergebnisse im Auge haben? Bleiben „Giftlisten“ nur wegen dieser Ängste im Schrank? Spannende Fragen, die sich nach der denkwürdigen Verabschiedung des Treuchtlinger Haushalts 2017 auch auf kommunaler Ebene aufdrängen.

Die Pflege von Kurpark und städtischen Grünanlagen kos­tet jährlich rund 600.000 Euro, allein die Fontäne im Kurpark rund 2000 Euro. Wird hier demnächst der Rotstift angesetzt? © Archivfoto: Hubert Stanka



Die Pflege von Kurpark und städtischen Grünanlagen kos­tet jährlich rund 600.000 Euro, allein die Fontäne im Kurpark rund 2000 Euro. Wird hier demnächst der Rotstift angesetzt? Foto: Archivfoto: Hubert Stanka



„Von SPD-Seite kam wenig, von Seiten der CSU gar nichts. Wenn so Vorberatungen laufen, kann man nicht zu einer Einigung kommen.“ Mit diesen Worten beschrieb die Vorsitzende der SPD/JGB-Fraktion, Susanna Hartl, bei der Haushaltssitzung die mangelnde Diskussionsfreudigkeit und letztlich den fehlenden Mut der Treuchtlinger Stadtratsmitglieder, wenn es um Sparmaßnahmen geht.

Ja, die finanzielle Lage der Altmühlstadt ist angespannt. Kämmerer Dominik Wenzel hat sie ausreichend beschrieben (wir berichteten). Und die Fraktionen waren von ihm aufgefordert, Sparvorschläge zu benennen – was sie konkret aber offenbar nicht getan haben.

Für die Öffentlichkeit sind die Debatten zu diesem Thema leider nicht nachvollziehbar, da sie hinter verschlossenen Türen laufen. Allein das ist möglicherweise schon ein Indiz für gewisse Ängste, die es im Stadtrat gibt. Denn das häufig gebrauchte Argument, dass man nur hinter verschlossenen Türen offen diskutieren könne, sticht hier nicht, da mutmaßlich gar nicht, wenig oder aneinander vorbei diskutiert wird.

Unsere Zeitung hat deshalb die Fraktionsvorsitzenden nach deren Einschätzung zur „Diskussionslage“, den Defiziten und den eventuellen Lösungsansätzen befragt. Denn die „veröffentlichte Lage“ ist in vielerlei Hinsicht unbefriedigend.

Was im Raum stand und wohl noch steht, ist einzig die Forderung der CSU, pauschal 30 Prozent der „freiwilligen Leistungen“ der Stadt zu kürzen. Dieser Forderung entgegen steht die Kritik von SPD/JGB und Freien Wählern, dass CSU/TBL dazu nicht „Ross und Reiter“ genannt hätten.

Dass eine Kürzung nach dem Gießkannenprinzip problematisch ist, liegt auf der Hand und wurde bereits beleuchtet (wir berichteten). Auch der CSU/TBL-Fraktion ist das offenbar bewusst. Auf die Bitte nach Klarstellung meint CSU-Fraktionschef Uwe Linss, dass die konkreten Sparvorschläge aus den Fachbereichen der Verwaltung heraus kommen sollten. Die Mitarbeiter im Rathaus müssten noch stärker sensibilisiert werden. „Von außen“ könne man häufig gar nicht beurteilen, wo noch Sparpotenzial steckt.

Möglicherweise gebe es sogar im Personalbereich Einsparmöglichkeiten durch Umschichtungen oder andere Arbeitszeitmodelle, so Linss. Man wolle den Betrieb der Verwaltung nicht behindern, sei allerdings der Ansicht, dass der Gürtel enger geschnallt werden muss. Deshalb habe die CSU-Fraktion von der Verwaltung auch eine Liste eingefordert, auf der die freiwilligen Leistungen der Stadt benannt und mit Zahlen hinterlegt sind. Diese Liste liegt allen Fraktionen vor. Einzelne Punkte will die CSU aber nicht konkret herausgreifen.

Insgesamt geht es um freiwillige Leistungen in Höhe von rund drei Millionen Euro pro Jahr, die auch aus dem städtischen Haushalt ablesbar sind. Von diesen drei Millionen Euro könnte nach Meinung von CSU/TBL rund eine Million pro Jahr gespart werden.

Dabei stellt Linss unserer Zeitung gegenüber klar, dass auch seine Fraktion all diese Leistungen grundsätzlich begrüße. Vielleicht könne man aber bei einzelnen Punkten das städtische Engagement reduzieren. Er wünsche sich ausdrücklich mehr Bereitschaft seitens der anderen Fraktionen, an einem Strang zu ziehen. Auch Susanna Hartl (SPD) bleibt beim Thema Sparansätze auf Nachfrage eher im Allgemeinen. So ist sie nicht der Meinung, dass im Stadtrat nicht diskutiert werde. Es habe in der Haushaltsdebatte durchaus Ergebnisse gegeben. Man stoße aber immer wieder an Grenzen. Hartl zufolge sind aus der Verwaltung heraus viele Vorschläge gekommen. Erst ganz zum Schluss der Haushaltssitzung sei dann die Forderung von CSU/TBL auf den Tisch gekommen, bei den freiwilligen Leis­tungen zu sparen.

Den Leuten bloß nichts wegnehmen

Die SPD will grundsätzlich keine Fragen in den Mund nehmen, die bei den Bürgern die Angst auslösen könnten, man würde ihnen etwas wegnehmen. Man sei in der Fraktion aber bereits am Sammeln von Ansätzen, wo gespart werden kann, ohne dass die Menschen direkt betroffen sind. Dies sollen laut Hartl „große Dinge“ sein und nicht pauschal die vielen kleinen Leistungen der Stadt.

Etwas anders sieht es Klaus Fackler (FW). Er hat sich vor allem deshalb über die CSU/TBL-Fraktion geärgert, weil die pauschale Sparforderung erst neun Tage vor der Haushaltssitzung aufgestellt worden sei. „Mit uns kann man über alles reden. Aber dafür braucht es auch Zeit.“ Dabei sehen die Freien Wähler durchaus Streichpotenzial – hauptsächlich bei Dingen, „die weh tun“. Deshalb ist Fackler der Meinung, dass der Stadtrat diesen Schritt zusammen tun müsse und alle ihren Beitrag leisten müssten.

Wie der FW-Sprecher unserer Zeitung gegenüber erklärte, hat seine Fraktion vorgeschlagen, mit einer breiten Diskussion im kommenden April zu beginnen. Dies solle erst in Klausur geschehen, dann aber auch in die breite Öffentlichkeit getragen werden. Diesen Vorschlag müsse aber zunächst der Bürgermeister aufgreifen, und er müsse vom kompletten Stadtrat mitgetragen werden.

Fazit: Alle Stadtratsfraktionen meiden bislang fast schon panisch die Nennung konkreter Punkte, die gestrichen oder reduziert werden könnten. Auf der Liste, die die Fraktionen vom Stadtkämmerer erhalten haben, stehen Leistungen, die alle auf die ein oder andere Art als „heilige Kühe“ bezeichnet werden könnten und aus Bürgersicht mutmaßlich nicht „geschlachtet“ werden dürfen. Dabei geht es um Dinge, die die Lebensqualität einer Kommune ausmachen. Insofern ist die Forderung von SPD und Freien Wählern an die CSU, diese solle doch konkrete Punkte nennen, bisher auch etwas ketzerisch.

Sie ist mit den Händen zu greifen, die Angst vor der „Giftliste“ beziehungsweise davor, dass beim nächsten Kommunalwahlkampf der einen oder anderen Fraktion negative Aussagen ans Revers geheftet werden könnten. Diese „Nichtdiskussion“ könnte allerdings im Umkehrschluss auch davon zeugen, dass die Fraktionen wenig Vertrauen in das Verständnis der Treuchtlinger Wähler haben.

Ungenannte Sparansätze

Auf der Liste der freiwilligen Leistungen der Stadt stehen Aufgaben wie die Pflege der städtischen Park- und Gartenanlagen, die jährlich rund 600.000 Euro kostet. Hinter vorgehaltener Hand wird im Stadtrat häufiger angesprochen, dass dieser Posten auf den Prüfstand kommen sollte. Daneben geht es um eine lange Liste an kleineren und größeren Leistungen, wie zum Beispiel die 12.000 Euro Defizit der Kegelbahn im ehemaligen Freizeitheim, die 7000 Euro für das WC im Bahnhof, die städtische Sportförderung in Höhe von 77.000 Euro, die fast 100.000 Euro, die die Stadtbücherei jährlich kostet, die 91.000 Euro für das Kulturzentrum Forsthaus, die 80.000 Euro für das Volkskundemuseum, 36.000 Euro, die aus dem städtischen Haushalt ans Volksfest fließen, sowie der gesamte Fremdenverkehrsbereich.

Hubert Stanka - Treuchtlinger Kurier