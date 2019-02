Die Kulturschmankerl 2019 im Forsthaus Treuchtlingen

TREUCHTLINGEN - Die Reihe „Kulturschmankerl im Forsthaus“ startet ins neue Jahr. Heuer gibt es an fünf Abenden eine Mischung aus bayerischer Tanzmusik, virtuose Musiker bis hin zu schrägem Humor.

Die Band „Gankino Circus“ aus Dietenhofen bei Ansbach ist eine von fünf Künstlern der diesjährigen Treuchtlinger Kulturschmankerl. © Manuel Kraus/PR



Den Auftakt gibt die Gruppe Spui’ma Novas am Freitag, 22. März. „Traditionell bis hin zum handgemachten Techno“, lautet das Motto des Programms. In der Band vereint Stefan Straubinger Altes und Neues, indem er selbstkomponierte Stücke und Traditionals in groovige Arrangements packt. Er ist in der bayrischen Volksmusik verwurzelt und inspiriert durch verschiedenste Musikstile. In einer musikalischen Power-Show versprühen die Musiker freche, zünftige Rhythmen in unkonventioneller Besetzung aus traditionellen und modernen Instrumenten. So entsteht eine neuartige bayrische Tanzmusik, die das Publikum in Bewegung versetzt.

Am Freitag, 26. April, sind „Die Letzten ihrer Art“ in Treuchtlingen: Gankino Circus. Die vier Musiker sind begnadete Geschichtenerzähler und kauzige Charakterköpfe, die ein hinreißend verqueres Bühnengeschehen bieten, dazu handgemachte Musik und eine große Portion provinziellen Wahnsinns. Rasante Melodien, schräger Humor und charmante Bühnenfiguren sind die zentralen Zutaten ihres Konzertkabaretts – ein Genre, das die Ausnahmekünstler aus Dietenhofen (Landkreis Ansbach) nicht nur erfunden, sondern mittlerweile zur kultverdächtigen Kunstform erhoben haben.

Dreh- und Angelpunkt der Geschichten ist das Dietenhöfener Wirtshaus „Zur heiligen Gans“. Das wird nicht nur von den vier Künstlern besucht, sondern auch von anderen illustren Gästen: So reist der völlig entnervte Florian Silbereisen zu einem Kuraufenthalt ins beschauliche Dietenhofen – und wird prompt von Gankino Circus in die Geheimnisse des fränkischen Yogas eingeweiht. Natürlich dürfen auch eine tragische Liebesgeschichte, halsbrecherische Akrobatik und ein Bohrmaschinen-Sirtaki nicht fehlen...

„Eine Reise durch die Musikwelt“ bestreitet am Freitag, 24. Mai, das Orchestra Mondo. Von Italien bis Argentinien, von Frankreich bis zum Balkan – immer auf Entdeckungsreise spaziert das Quartett durch die Tangolandschaften, die Welt des Gypsy-Swing und der Musettes und taucht mit wilden Tänzen in den Balkan ein. Italienische Balladen laden zum Träumen ein und amerikanischer Swing entflammt das Fernweh. Verwurzelt in der Vergangenheit und ständig auf der Suche im Heute verbinden die vier Musiker die Lust am Improvisieren mit fast schon vergessenen Melodien. Mit viel Einfühlungsvermögen und ihrer Liebe zum Instrument entsteht ein ganz persönlicher Klang, den man sich kaum entziehen mag.

Nach der Sommerpause geht es am Freitag, 13. September, mit der Gruppe Mistcapala weiter. Vier Männer, ein Abend und doch geht es nicht um Fußball, sondern um die Wurst: Nämlich um Musik, Kabarett, Gesang und richtig viel Spaß. Im munteren Wechselspiel treiben sich Musik, Wortwitz und komödiantisches Können in ekstatische Höhen und geriatrische Tiefen. Das Quartett stürzt sich auf Fernsehmarketing-Strategien und amerikanische Showformate, auf Urlaubsfreuden in Ferienanlagen und Philosophien von Freizeitparks. Freche Texte, überraschende Erkenntnisse, skurrile Szenen kommen zustande, feinsinnig und fetzig, virtuos und verschroben, dezent und herzerfrischend originell.

Zum Abschluss der Kulturschmankerl 2019 kommt am Samstag, 12. Oktober, der Münchner Liedermacher und Musik-Kabarettist Roland Hefter. Er erzählt seine Lieder und Geschichten aus der Mitte des Lebens wie wir sie alle kennen. Sie handeln von Wünschen, Träumen und den schönen Momenten, die das Leben schreibt. Ebenso von peinlichen Situationen, von Fehlern oder Niederlagen. All das findet sich bei Konzerten auch mal in kleinen, charmanten Anekdoten und Gedanken verpackt. Die Sprache, das Land, die Leute und auch die Kultur Bayerns gehören zu ihm wie die „Wiesn“ zu München – nicht patriotisch, sondern voller Dankbarkeit, hier leben, singen und auftreten zu dürfen.

Alle Veranstaltungen finden im Kulturzentrum Forsthaus, Am Schloßberg 1, in Treuchtlingen statt. Beginn ist jeweils um 20 Uhr.

Karten gibt es im Vorverkauf in den Geschäftsstellen des Treuchtlinger Kuriers, des Weißenburger Tagblatts und des Altmühl-Boten. Abonnenten dieser Tageszeitungen erhalten 20 Prozent ZAC-Rabatt auf den Eintrittspreis. Karten gibt es außerdem unter www.reservix.de.