Die Schule bleibt in Schambach

Neues Baugebiet und Fernwasser sind umstritten - KOMMENTAR: Ungleich gestreute Wohltaten - vor 25 Minuten

SCHAMBACH - Als sich die „Frankonia“ kürzlich beim Starkbierfest der Treuchtlinger SPD kurz dem Dorf Schambach widmete, war der Ansatz durchaus kritisch. Auch ihr war nämlich aufgefallen, dass der Treuchtlinger Ortsteil jüngst besonders von der Stadtpolitik berücksichtigt, ja sogar bevorzugt wurde. Bei der Bürgerversammlung ging dieser Segen nun weiter. Es gab Neuigkeiten zur Schule und zu Bauplätzen.

Lange schienen ihre Tage gezählt. Angesichts wachsender Kinderzahlen will die Stadt die Grundschule in Schambach (hier hinten links) nun aber wohl doch erhalten. Und daneben gibt‘s ein neues Baugebiet. © Hubert Stanka



„Der Ortsteil wird so von der Stadt beglückt, hoffentlich werden’s am End’ dadurch nicht verrückt“, hatte die Frankonia verkündet. Bei der Versammlung war von Verrücktheiten jedoch wenig zu spüren. Bürgermeister Werner Baum verkündete, dass das Dorf von 709 auf 722 Einwohner gewachsen ist. In seiner Präsentation gab es Bilder vom neuen Kindergarten, vom Feuerwehrhaus und vom frisch sanierten Gemeinschaftshaus zu sehen.

Baum dankte allen, die sich in die Dorfgemeinschaft einbringen. „In Schambach gab es einiges zu tun, und das war absolut notwendig.“ Das Dorfgemeinschaftshaus sei jetzt zeitgemäß. „Das werden andere auch noch bekommen“, fügte er wohl nicht ohne Grund hinzu.

Als eine der größeren Neuigkeiten verkündete das Stadtoberhaupt, dass die Schambacher Schule angesichts steigender Kinderzahlen wohl erhalten bleibe. Bislang hatte es eher geheißen, dass die Tage der Schule gezählt seien. Konkret war auch Baums Aussage, dass auf dem ehemaligen Schambacher Festplatz vier Bauplätze entstehen. Die Erschließung soll dieses Jahr geplant und im kommenden Jahr umgesetzt werden. Erfreulich sei, dass seit einigen Monaten vier weitere „Altbauplätze“, die in privater Hand waren, bebaut würden.

Der bevorstehende Anschluss Schambachs an die Fernwasserversorgung sorgte für kontroverse Diskussionen. Mathias Ersfeld von den Stadtwerken erklärte, dass der Übergabepunkt zwischen der Lehleins- und der Kohlmühle liegen werde. Von dort soll eine Leitung nach Schambach führen. Offenbar spielen dabei aber nicht alle Grundeigner mit. Ersfeld appellierte an sie, die Verlegung zu erlauben, da Umwege teuer seien und letztlich von allen Gebührenzahlern über den Wasserpreis zu tragen seien. Im Oktober soll mit den Arbeiten begonnen werden, und im Winter soll das Dorf dann ans Fernwasser angeschlossen sein.

Ungeliebtes Fernwasser

In der Versammlung gab es dazu eine ganze Reihe von Fragen und Kritik. So zweifelten einige Bürger die generelle Notwendigkeit des Anschlusses an. Ersfeld erwiderte, dass die Nitratwerte des bestehenden Flachbrunnens für einen dauerhaften Weiterbetrieb zu hoch seien. Der Brunnen müsse außerdem regeneriert werden. Während dieser Zeit von acht bis zwölf Wochen wäre Schambach dann komplett ohne Wasser. Der Brunnen bleibe überdies als Notbrunnen erhalten.

Ob das Fernwasser gechlort sei, wollten andere Schambacher wissen. Dies wurde bejaht; allerdings handle es sich nur um eine „Transportchlorung“, die man nicht rieche. Kritik kam daran, dass die Firma Altmühltaler das heimische Wasser verkaufe, während man nun das Trinkwasser von weither hole. Dies ließ Ersfeld allerdings nicht gelten, da man das Mineralwasser aus der Tiefenschicht gar nicht als Trinkwasser verwenden könne.

Insgesamt war deutlicher Unmut darüber zu spüren, den heimischen Brunnen aufzugeben. Allerdings erklärte der ehemalige Stadtwerke-Leiter und Schambacher Bürger Andreas Eder, dass das Fernwasser auch Vorteile biete. Es sei weicher und die Versorgungssicherheit besser. Man hänge nicht mehr von einem einzigen Brunnen ab. Hermann Triebel schlug vor, das Fernwasser mit dem heimischen zu mischen. Dem erteilte Ersfeld aber ebenfalls eine Absage, da dies nicht so einfach sei. Man müsse zunächst prüfen, ob das wirtschaftlich sei.

Richtig große Themen brachten die Schambacher in der weiteren Diskussion nicht ein, aber viele kleine. So drängten einige darauf, bei der Erschließung des neuen Baugebiets am Festplatz auf die Kanäle zu achten, deren bisheriger Querschnitt zu klein sei. Klagen gab es, dass in Tempo-30-Zonen zu schnell gefahren werde – konkret im Bereich des Kindergartens. Die Stadt will dort nun auch einmal die mobile Radartafel aufstellen.

Schwerer Verkehr

Kritik kam auch daran, dass ab 5 Uhr morgens der Schwerverkehr durch den Ort rausche, obwohl das verboten sei. Als einen Grund haben die Schambacher ausgemacht, dass auf den Hinweisschildern an der B 2 die Tonnage-Beschränkung fehle. Das will die Stadtverwaltung nun mit dem staatlichen Bauamt besprechen. Ein anderer Grund sind in den Augen der Dorfbewohner die Maistransporte aus dem Raum Ingolstadt zu den hiesigen Biogasanlagen. Kritisiert wurde überdies der starke Lastverkehr zum Bohnhof, weil dort derzeit wohl Aushub abgelagert wird.

Die Brücke über die Schambach macht vielen Bürgern Kopfzerbrechen. Sie ist auf sechs Tonnen beschränkt. Wegen der B 2-Baustelle gibt es deshalb eigentlich keine Möglichkeit mehr, dass zum Beispiel Baufahrzeuge oder Anlieferer ins nördliche Dorf kommen. Wenn etwas passiert, stelle sich die Haftungsfrage, da sogar der Zusatz „Anlieger frei“ fehle. Bürgermeister Baum erklärte, dass die Stadt an der Brücke etwas machen wolle. Allerdings sei unklar, ob das noch dieses Jahr geschehe. Das Thema „Anlieger frei“ werde man besprechen.

Angesprochen auf die Bäume, die die Friedhofsmauer beschädigen, verwies der Rathauschef auf den Ortsausschuss, der das besprechen solle. Zum Friedhof kam zudem die Anregung, dort einen „Urnen-Baum“ zu schaffen.

Auch das schnelle Internet wurde kurz diskutiert. Derzeit laufen bereits Erdarbeiten. Ende Juli soll das Dorf mit Bandbreiten zwischen 50 und 100 Megabit pro Sekunde versorgt sein.

Lärmschutz an falscher Stelle?

Klagen gab es darüber hinaus wegen der Lärmschutzwand an der B 2. So versteht man in Schambach nicht, dass sie im Süden so früh aufhört, während sie dort, wo es einen steilen Hang und keine Häuser gebe, so hoch sei. An der Planung sei die Stadt allerdings nicht beteiligt gewesen, so der Bürgermeister. Man hätte die Wand gern ein Stück Richtung Süden verlängert. Ortssprecher Josef Ferschl ergänzte, dass das Bauamt den Wall erst auf Einspruch des Ortsausschusses noch ein Stück nach Süden gezogen habe.

Ein Vater bemängelte, dass in den Schambacher Kindergarten Dietfurter und Treuchtlinger Kinder gehen würden, während einige Schambacher nach Treuchtlingen fahren müssten. Dies ließ Kindergartenleiterin Marga Harbatschek aber nicht gelten. Der Nachwuchs aus Dietfurt und Schambach habe ganz klar den Vorzug. Diejenigen, die ihre Kinder nach Treuchtlingen schicken, täten dies freiwillig.

Gegen Ende der Versammlung gab es schließlich noch ein Hickhack um die Parkplätze am neuen Feuerwehrhaus, um den Winterdienst sowie um Hundekot und Hundeklos. Zum Schluss dankte Ortssprecher Ferschl allen, die sich im Dorf einbringen, sowie der Kirchengemeinde für ihren Einsatz.

Der Kommentar: Welches Dorf ist als nächstes dran?

Neid ist sicher ein schlechter Ratgeber. Man darf den Schambachern die Errungenschaften der jüngeren Vergangenheit ruhig gönnen. Blickt man auf die Fakten, muss die Treuchtlinger Stadtpolitik aber aufpassen, dass da nicht etwas aus dem „Gleichbehandlungs-Ruder“ läuft.

Schambach bekam in den vergangenen zwei Jahren die Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses „Alte Schule“, obwohl es wieder zwei funktionierende Wirtschaften im Dorf gibt. Es gab ein neues Feuerwehrhaus, ein neues Feuerwehrauto und eine Lärmschutzwand an der B 2, der Kindergarten wurde gerade neu gebaut, und jetzt bleibt auch die Schule wohl doch dauerhaft erhalten. Obendrein wird auf dem ehemaligen Festplatz ein neues, kleines Baugebiet erschlossen.

Das alles ist für das Dorf sehr erfreulich. Blickt man allerdings auf die Diskussionen bei den Bürgerversammlungen in den anderen Treuchtlinger Orten zurück, dürften da so manchem Bürger und Ortssprecher die Ohren klingen.

Woran liegt diese „Beglückungs-Orgie“, die selbst Parteigängern von außerhalb Treuchtlingens ins Auge sticht? Arbeitet die Stadtpolitik jetzt ein Dorf nach dem anderen ab? Das wäre eine Erklärung und würde für Verständnis sorgen, sofern es tatsächlich solche Pläne gibt. Der Bürgermeister hat dies zumindest vage angekündigt – hoffentlich nicht nur, weil auch ihm aufgegangen ist, dass von Gleichbehandlung der Dörfer derzeit keine Rede sein kann.

Bösen Zungen, die behaupten, dass diese Wohltaten hauptsächlich im Parteibuch des Ortssprechers begründet liegen, mag man eigentlich nicht glauben. Bleibt jedoch die Frage, welches Dorf als nächstes zukunftssicher gemacht wird. Denn um nichts anderes geht es bei Investitionen, wie sie in Schambach getätigt wurden.

