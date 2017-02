Dietfurt feiert Umbau: Gemeinschaft macht Schule

Dorf verwandelt Unterrichts- in Vereins- und Veranstaltungsräume - vor 1 Stunde

DIETFURT - Am Sonntag, 5. Februar, um 14 Uhr wird die Dorfschule in Dietfurt ihrer neuen Bestimmung übergeben. Aus dem ehemaligen Schulhaus haben die Dorfbewohner binnen weniger Monate ein Dorfgemeinschaftshaus gemacht.

In der Dorfschule brennt bereits an vielen Abenden Licht. © Dorfverein Dietfurt



In der Dorfschule brennt bereits an vielen Abenden Licht. Foto: Dorfverein Dietfurt



Nachdem der Schulbetrieb in Dietfurt 2015 eingestellt und die Kinder auf die Grundschulen in Treuchtlingen und Wettelsheim verteilt worden waren, hatten sich die Bürger im Dorf Gedanken gemacht, wie es mit dem Haus weitergehen soll. Da fast gleichzeitig das Gasthaus „Holdenried“ geschlossen hatte und es deshalb vor Ort keinen Veranstaltungssaal mehr gab, war schnell der Entschluss gefasst, ein Gemeinschaftshaus zu entwickeln. Denn das Dorfleben könne ohne Saal nur schwer auf Dauer funktionieren.

Zur Umsetzung der Pläne gründeten die Dietfurter einen Dorfverein, der sich dem Thema annahm. Das Problem: Ein neugegründeter Verein hat kein Kapital, um selbst groß zu inves­tieren. Und im städtischen Haushalt war auch kein Posten für die Gebäudesanierung vorgesehen.

Trotzdem fanden die Dorfbewohner einen Weg. Da das Dach der Schule ohnehin undicht war und gedeckt werden musste, gab es einen „Deal“ zwischen Stadt und Verein. Die Stadt Treuchtlingen stellte das Material zur Verfügung, und die Bürger brachten ihre Arbeitskraft ein. So richteten die Helfer das Gebäude innerhalb weniger Monate in ehrenamtlicher Arbeit so weit her, dass es jetzt seiner neuen Bestimmung dienen kann. Anders als in manch anderen Dörfern entstand zwar keine „Luxusherberge“, aber das Haus erfüllt seinen Zweck.

Wie nötig ein Dorfgemeinschaftshaus war, zeigt der Andrang, der sich in den vergangenen Wochen entwi­ckelt hat. So ist die Damengymnas­tikgruppe sofort in das neue Domizil „eingezogen“, es entstand eine neue Gruppe für Männergymnastik und eine Tischtennisgruppe. Auch der Gesangverein hat den Saal an einem Abend pro Woche reserviert, und es finden bereits regelmäßig größere Veranstaltungen statt.

Fertig ist der Dorfverein mit dem Umbau des großen Gebäudes allerdings noch lange nicht. Das Schulhaus stammt aus den 1950er und 60er Jahren, sodass es Sanierungsbedarf an allen Ecken und Enden gibt. Den Dietfurtern wird die Arbeit in den kommenden Jahren also nicht ausgehen.

Am Sonntag, 5. Februar, wird das Gemeinschaftswerk nun um 14 Uhr mit einem Gottesdienst eingeweiht. Der örtliche Posaunenchor und die Dietfurter Chöre begleiten die Andacht. Im Anschluss gibt es Grußworte, Kaffee, Kuchen und selbstgebackene Striezel. Alle Bürger und interessierten Besucher sind eingeladen, die „neue alte“ Dorfschule zu besichtigen.

Hubert Stanka