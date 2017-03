Dietfurter ärgern sich über Biber und Bürokratie

DIETFURT - Die Bürgerversammlung in Dietfurt erfreute sich mit über 50 Besuchern im Gasthaus „Zur Post“ großen Zuspruchs. Und es gab nach der gewohnten Präsentation von Bürgermeister Werner Baum auch einiges an örtlichem Diskussionsstoff, der sachlich abgearbeitet wurde.

Umweltpädagogik einmal anders: Nachdem die Grundschüler mühsam einen Auwald gepflanzt hatten, wurde dieser im Winter vom Biber komplett abgefressen. © Hubert Stanka



Die Einwohnerzahl Dietfurts steigt relativ rasant – trotz fehlenden attraktiven Baugebiets. Zum Jahreswechsel lag sie bei 437 (2015: 427). Damit setzt sich der positive Trend der vergangenen Jahre fort. Erst vor fünf Jahren ließ das Dorf die 400-Einwohner-Marke hinter sich. Grund für den Anstieg ist, dass etliche ältere Anwesen saniert und mit neuem Leben gefüllt wurden.

Im Ort gibt es derzeit viele „große Themen“. Da ist das neue Dorfgemeinschaftshaus, die „Dorfschule“. Sie spielte in der Versammlung allerdings nur am Rand eine Rolle, da sie bereits erfolgreich läuft. Das Thema Breitbandausbau wurde ebenfalls nur kurz angesprochen. Wie das Stadtoberhaupt mit einem wohl zweideutigen Schmunzeln erklärte, soll das schnelle Internet laut Telekom bis Ende Juli im Dorf verfügbar sein.

Die Pläne zu einer Ortsumfahrung werfen ihre Schatten voraus. Wie schon in der jüngsten Stadtratssitzung, erläuterte Baum die weitere Vorgehensweise (eigener Bericht folgt). Der Rathauschef erklärte, dass er ein gutes Gefühl habe, aber ein langer Atem nötig sei. In jedem Fall werde das Thema vom staatlichen Bauamt „aktivst“ angegangen.

Ein Aufreger war das altbekannte Thema Biber. Einem Altsitzer platzte dabei regelrecht der Kragen. Er sprach von einem „Saustall“. Ständig seien Wiesen und Äcker überflutet, vor allem im Bereich des verrohrten Riedbachs.

Ortssprecher Christian Früh ergänzte, dass auch die von der Grundschule zusammen mit dem Wasserwirtschaftsamt gepflanzten Bäumchen im Ried allesamt vom Biber abgefressen worden seien. Nachdem es einige Jahre lang ruhiger geworden war, steigt die Wut der Anlieger wieder deutlich. „Zu uns karrt man über Tausende von Kilometern die Lebensmittel her, und hier lassen wir die Flächen kaputtgehen“, so eine Aussage.

Der Bürgermeister gab den Kritikern recht, verwies aber zugleich darauf, dass der Stadt weitgehend die Hände gebunden seien. Zuständig sei die Untere Naturschutzbehörde. Er sei aber ebenso der Meinung, dass man eingreifen müsse, und er werde bei der nächsten Bürgermeister-Dienstbesprechung generell einen Vorstoß anbringen, der den Abbau von Bürokratie und Gesetzen zum Ziel habe.

Hauptproplem: Vorschriften-Flut

Baum hatte dazu neben dem Biber eine ganze Reihe von Beispielen an der Hand – darunter den wahrscheinlich gescheiterten Bürgerwindpark bei Auernheim und die Entsorgung von Erdaushub. So beklagte er kopfschüttelnd, dass man mittlerweile sogar einfachen Mutterboden „beproben“ lassen müsse, bevor er auf die Deponie gefahren werden könne. „Das ist zum Schreien mit diesen gschissenen Vorschriften“, so Baum.

Die Biber-Diskussion flammt in Dietfurt wegen Dämmen, überschwemmten Wiesen und verstopften Rohren (Bildmitte) wieder auf. © Hubert Stanka



Zum Thema Erdaushub gab es allerdings von Bürgerseite auch Kritik an der Stadt. Der alte Steinbruch im Ort stehe den Bürgern nicht mehr für Aushub zur Verfügung, die Stadt habe dort aber gleichzeitig ihren „Dreck“ abgelagert. Wie es mit dem Steinbruch weitergeht, soll jetzt geklärt werden.

Kontroverse Diskussionen gab es außerdem um einen Baum vor dem Kirchhof. Und nicht zuletzt kam Kritik daran, wie manche städtische Arbeiter ihren Dienst verrichten würden. So trifft auf Unverständnis, dass beim Auswechseln von Leuchten in Straßenlaternen die Lampenschirme auch dann nicht geputzt würden, wenn sie total verdreckt seien.

Von Seiten der Dietfurter besteht darüber hinaus auch Interesse, was in Treuchtlingen selbst abgeht. So gab es Fragen nach dem Bahnhofskiosk, dem ehemaligen Aldi, dem Edeka-Markt im Zentrum und dem Neubau der Forstbetriebsgemeinschaft. Zum ehemaligen Markt an der Heusteige gibt es laut Baum vielversprechende Ansätze. Generell sei das dortige Indus­triegebiet wohl bald „voll“.

Zum Abschluss der insgesamt harmonischen Versammlung wies Chris­tian Früh noch auf die baldige Müllsammelaktion und das Projekt „blühendes Treuchtlingen“ hin, in dessen Rahmen auch in Dietfurt einige Flächen bienengerecht besät werden sollen.

