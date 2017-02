Dietfurter weihten neue Gemeinschaftsräume ein

DIETFURT - Die Dietfurter Dorfschule ist Geschichte und bleibt doch Zentrum des 400-Einwohner-Orts an der B 2. Kinder werden hier wohl nie wieder unterrichtet. Aber in einer beachtlichen Gemeinschaftsaktion haben die Dorfbewohner aus ihrer alten Schule ein neues Zuhause für Versammlungen, Veranstaltungen und Vereine gemacht. „Die Dietfurter haben ihre Zukunft selbst in die Hand genommen“, lobte MdL Manuel Westphal bei der Einweihung.

Mit rund 2000 Arbeitsstunden haben die Dierfurter ihr 2015 aufgegebenes Schulgebäude in ein Dorfgemeinschaftshaus verwandelt. Foto: Patrick Shaw



„Man muss geben, will man anders etwas haben.“ Das Zitat von Martin Luther, das Dietfurts Dorfvereinschef Hubert Stanka für seine Rede in der alten, zum Gemeinschaftshaus umgebauten Dorfschule ausgesucht hatte, war Dank und Aufforderung zugleich: Dank an die Dorfgemeinschaft für rund 2000 Stunden ehrenamtlicher Arbeit und Aufforderung, sich weiter zu engagieren, ebenso wie Dank an die Stadt Treuchtlingen für das Baumaterial und Aufforderung, die Dietfurter einerseits finanziell zu unterstützen, sie andererseits bei der Gestaltung ihres Dorfs aber auch mitbestimmen und „machen zu lassen“. Das habe bislang leider nicht immer geklappt.

„Zusammen zu bauen ist wichtiger als ein brandneues Luxusheim“, fasste Stanka den Geist des weit gediehenen, aber längst nicht abgeschlossenen Projekts zusammen. Die Dorfschule habe nun ein neues Dach, sanierte Toiletten und weniger, dafür aber frisch gestrichene Wände. Mehr als 80 der 400 Dietfurter hätten mit angepackt und nicht nur das Schulhaus auf Vordermann, sondern auch „das Dorf zusammen gebracht“. Stanka dankte Ortssprecher Chris­tian Früh und den Mitstreitern im eigens gegründeten Dorfverein ebenso wie allen anderen Helfern, Handwerkern und Sponsoren sowie der Altmühltherme, deren ausgemustertes Mobiliar in Dietfurt eine neue Verwendung gefunden hat. Ob Dorfabende oder Männergymnastik, Chorproben, Tischtennis oder Kulturveranstaltungen – in der„neuen alten“ Schule und im Mitgestalten der Bürger liege „die Zukunft des ländlichen Raums“.

„Ein Stück Heimat geschaffen“

„Die Dietfurter haben nicht lange gefragt und gefackelt“, würdigte Bürgermeister Werner Baum die Eigeninitiative der Dorfbewohner. So habe man das Schulhaus auf dem „kleinen Dienstweg“ für den Ort erhalten können. Nach und nach werde die Stadt auch weitere Mittel bereitstellen, etwa für die Erneuerung der Fenster.

„Sie haben nicht nur ein Gebäude saniert, sondern ein Stück Heimat geschaffen“, schloss sich MdL Manuel Westphal den Vorrednern an. „So etwas kann man nicht kaufen.“ Viel mehr als die Wirtschafts­termine, die er diese Woche in München wahnehmen müsse, sei bürgerliches Engagement „ein echtes Zukunftsthema“.

Aber auch auf die Bedeutung der Erinnerungen, die in dem alten Haus stecken, wies Westphals Vater und Landrats-Stellvertreter Robert Westphal hin. „Der Blick zurück hilft bei Entscheidungen für morgen“, erklärte er. Dietfurt zeige mit seinem Einsatz und Zusammenhalt, dass das ländliche Altmühlfranken „noch da ist und auch weiterhin eine Rolle spielt“.

