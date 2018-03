Dietfurter wollen ein neues Feuerwehrauto

DIETFURT - Die B2-Umgehung, die Ausstattung der Feuerwehr und die Mittagsbetreuung der Schulkinder trieben die Dietfurter bei der Bürgerversammlung im Dorf um.

Das Dietfurter Feuerwehrauto stammt aus einer Zeit, als die Gemeinde noch eigenständig war. Die Floriansjünger fordern deshalb von der Stadt, ein neues Auto anzuschaffen. Unser Bild entstand bei der Leistungsprüfung im Mai 2017. Foto: Archivfoto Privat



Mit über 50 Gästen war die Wirtsstube der Alten Post bis auf den letzten Platz gefüllt. 434 Menschen wohnten zu Jahresbeginn im Dorf, drei weniger als im Vorjahr, berichtete Bürgermeis­ter Werner Baum.

Ortssprecher Christian Früh sprach das Thema B2-Umgehung an. Bei der Informationsveranstaltung Anfang Februar seien schon viele Bürger vor dem Ende der Vorträge gegangen, dabei waren noch nicht alle Trassen vorgestellt. Der Ortsausschuss möchte deshalb erneut mit allen Dietfurtern ins Gespräch kommen und ihre Meinung zu den Varianten hören.

Kritik war zu vernehmen über eine Unterschriftenaktion, die Bewohner des Treuchtlinger Galgenbucks gestartet hatten. Etwa 170 Personen hätten sich durch ihre Unterschrift gegen die Trasse im Westen des Ortes am Weitstein vorbei ausgesprochen. Bürgermeister Baum hält dieses Vorgehen für äußerst kurzsichtig. Zwar sei die Tendenz bei den Bürgern klar für einen Tunnel durch den Dattelberg. Doch sollte das konstruktive, offene Denken nicht beeinflusst werden. Die offiziellen Fragebögen des staatlichen Bauamts sollen nun erneut verteilt werden, um ein genaueres Meinungsbild der Dietfurter einzuholen, so Früh.

Grund zum Klagen über die jetzige Verkehrsführung haben einige Autofahrer an der Schambachkreuzung. Denn im Zuge der Eröffnung der Dettenheimer B2-Umgehung wurde dort in Fahrtrichtung Süden ein Stoppschild angebracht. „Wenn da nichts kommt, fahr ich einfach drüber, das hat früher ja auch immer geklappt“, hieß es von Bürgerseite.

„Gefühlt passieren durch das Stoppschild jetzt viel mehr Auffahrunfälle, da noch nicht jeder das neue Schild gewohnt ist“, vermutet Früh. Bürgermeister Baum will dieses Thema in der nächsten Woche mit einem Vertreter des staatlichen Bauamts besprechen, der sowieso zu einem Besuch in die Altmühlstadt kommt.

Mehr Schilder wollen auch die Dietfurter – und zwar Sackgassenschilder. Denn immer wieder komme es vor, dass ortsfremde Lastwagenfahrer in eine der engen Gassen einbiegen und dann feststecken, weil sie nicht mehr wenden können. So sei letztens durch solch einen Laster auch der Zaun eines Privatanwesens demoliert worden, berichtete Früh. Bürgermeister Baum will sich der Sache annehmen.

Wo es wohl kein Schild geben wird, ist an der Heusteige. Dort vermisst der ein oder andere ein Ortsschild samt der dazugehörigen Geschwindigkeitsbegrenzung. Da es sich um eine Staatsstraße handelt, werde kein Schild aufgestellt, so Baum. Dennoch werde sich die Stadt die Strecke anschauen, gelten doch im Moment – auch wegen der Baustelle der Firma Altmühltaler – von der Heusteigenkreuzung kommend drei Tempolimits hintereinander: 70, 50 und 80 Kilometer pro Stunde.

Feuerwehrvorsitzender Gerhard Schmidt erinnerte an den 40. Jahrestag der Eingemeindung Dietfurts nach Treuchtlingen. Denn mehr als vier Jahrzehnte habe inzwischen auch das Feuerwehrauto der Dietfurter, ein Ford Transit, auf dem Buckel. „Das ist einfach nicht mehr zeitgemäß“, so Schmidt. Er forderte für die Wehr ein neues Auto, allein schon der Arbeitssicherheit wegen. „Das Blaulicht ist so eine Funzel, damit wirst du gar nicht mehr wahrgenommen im Verkehr.“

Bürgermeister Baum gab offen zu, dass er in Sachen Feuerwehr „kein Gefühl mehr habe, was man wirklich braucht“ – und nahm damit Bezug auf die Wünsche mancher Feuerwehren. Die Forderung nach einem neuen Auto für Dietfurt sei berechtigt, er wolle sich deshalb mit der Feuerwehrführung zusammensetzen und die Sache bereden.

Eine weitere Baustelle ist das Dietfurter Feuerwehrhaus, das von einem Wasserschaden betroffen ist. Nach Ostern ist die Befahrung der Kanäle mit einem speziellen Gerät geplant. Dabei werde auch erstmals der Verlauf der verlegten Leitung kartiert, so Stadtbaumeister Jürgen Herbst. „Das kann eine größere Sache werden“, befürchtet er. Einen Lichtblick gibt es zumindest für die Brandschützer: Sie dürfen sich über die langersehnte neue Motorsäge mit Schutzausrüstung freuen. Etwa 1000 Euro hat sie gekos­tet, nach langem Hin und Her wurde das Geld schließlich bewilligt.

Wo werden die Kinder betreut?

Eine große Diskussion gab es auch beim Thema Mittagsbetreuung. Denn die Zahl der Kinder in Dietfurt nimmt zu, und nicht alle können bei den wenigen Plätzen in Schambach untergebracht werden. Auch in Treuchtlingen selbst gibt es nicht genug Plätze. Allerdings entstehe in der Kernstadt gerade eine vierte Hortgruppe, die Plätze dort seien bislang noch frei, so Baum.

Dennoch zeigte sich mancher Dietfurter unzufrieden über den Zustand, müssten die Kinder dann doch mit dem Bus vom einen zum anderen Ort gebracht werden. Dorfvereinsvorsitzender Hubert Stanka bat den Stadtrat, der durch sechs Mitglieder vertreten war, eine dezentrale Mittagsbetreuung in den Dörfern zu überdenken und die Ortsteile auch gleich zu behandeln – nachdem Schambach noch seine Grundschule und zudem einen neuen Kindergarten bekommen hat.

Für Unsicherheit im Ort hat die Zukunft der Erdaushubdeponie am Weitstein gesorgt, die vor allem von den Dorfbewohnern genutzt wird. Es stand wohl zur Diskussion, dass künftig die Bürger der gesamten Stadt die Deponie nutzen sollten, was wegen der Lage zu Problemen bei der Anfahrt geführt hätte.

Bürgermeister Baum gab zu, dass es den Gedanken gab, dieser aber nicht umgesetzt wird. Inzwischen habe es Gespräche mit der Firma Frankenschotter gegeben. Dort soll es in spätes­tens einem halben Jahr ein Zwischenlager für den Erdaushub der Stadt geben, der beprobt werden muss, um mögliche Schadstoffe zu entde­cken. „Die Deponie am Weitstein wird planiert und es kommt eine Blühfläche drauf“, so Baum zu deren Zukunft.

Auch der Biber treibt die Dietfurter wieder um. Durch das Hochwasser zu Jahresbeginn ist er in den ein oder anderen Privatgarten gelangt und hat dort einen Apfelbaum umgelegt. Der Ruf nach einem Abschuss wurde im Dorf laut. Bürgermeister Baum verwies auf die Zuständigkeit der Unteren Naturschutzbehörde und des Wasserwirtschaftsamtes. Diese würden einen Abschuss ablehnen. Dem betroffenen Apfelbaumbesitzer wird der Schaden ersetzt.

Ausnahmsweise nicht Schuld war der Biber wohl bei vier Bäumen, die seit Anfang des Jahres am Pfarrhaus in der Altmühl liegen. Da sie den Kanu­fahrern die Durchfahrt versperren, hat sich Ortssprecher Früh ans Wasserwirtschaftsamt gewandt, das zugesagt habe, die Stämme bald zu entfernen.

Relativ gut eingespielt hat sich die Dorfschule als neues Zentrum für Veranstaltungen jeder Art, so der Dorfvereinsvorsitzende Stanka, der auch einen Jahresrückblick in Bildern aus Dietfurter Sicht gab. Ein Ereignis stieß ihm jedoch sauer auf: die Zerstörung des Lochs für den Maibaum. Unbekannte hatten vergangenes Jahr Flüssigbeton mit Glasscherben vermischt und in das Standloch gekippt. „Das hat nichts mehr mit Tradition zu tun“, so Stanka. An die 1000 Euro habe es gekostet, ein neues Loch herzurichten. Er rief die Dorfbewohner auf, heuer auf der Hut zu sein.

