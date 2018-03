Dörfer wie Grönhart sollen nicht zu kurz kommen

GRÖNHART - Bei der Bürgerversammlung im kleinsten Treuchtlinger Ortsteil Grönhart hatten die Bürger weniger Themen aus ihrem Dorf am Herzen, als die Entwicklung der Kernstadt mit Wallmüllerplatz, Therme und Altmühlvital.

Treuchtlingens kleinster Ortsteil Grönhart aus der Luft. Ob er künftig "Außengebiet", "Mischgebiet" oder "Dorfgebiet" sein soll, war eines der Themen, die die Dorfbewohner bei ihrer Bürgerversammlung beschäftigten. © Bayernatlas/Landesvermessungsamt



Knapp die Hälfte der 44 Einwohner Grönharts (zwei mehr als im Vorjahr) mit den umliegenden Höfen war zur Versammlung in die Schreinerei Hüttinger gekommen. Ortssprecher Ernst Auernhammer ging kurz auf die Themen ein, die den Ort bewegen.

So erhält das Dorfgemeinschaftshaus nun bald eine Rückwand, damit es nicht mehr so zieht. Der Biber ist anders als in den Vorjahren in Grönhart kein Problem mehr. Und das Feuerwehrhaus ist ebenfalls noch in Schuss – wobei die Zahl der (ausschließlich) Feuerwehrmänner nicht wächst und die aktiven immer älter werden. Hier müsse man sich eine Lösung für die Zukunft überlegen, so Auernhammer.

Von Bürgermeister Werner Baum wollte ein Bürger wissen, was es mit dem aktuellen Flächentausch bei Dettenheim auf sich habe. Dort möchte das Landesamt für Denkmalpflege den ehemaligen Verlauf des Karlsgrabens in staatlichem Besitz wissen, um das Bodendenkmal für die Zukunft zu erhalten und weiter daran zu forschen. Grönheit sei davon nicht betroffen, erklärte Baum.

Der Bürger wünschte sich in diesem Zusammenhang eine Flurneuordnung in Grönhart, gebe es doch 60 verschiedene Flächen und ein Wegenetz, das viel Platz wegnehme Baum erklärte, dass keine Flurneuordnung geplant sei. Zudem sorgte sich der Bürger, dass wertvoller Ackerboden für Ausgleichsflächen hergenommen werde. Das sei nicht vermeidbar, bestätigte der Rathauschef. Allerdings sei es besser, wenn die Stadt Treuchtlingen da tätig werde als irgendeine Gemeinde aus dem Münchner Umland.

Bei der Änderung des Flächennutzungsplans soll aus dem „Außengebiet“ Grönhart ein „Mischgebiet“ werden. Das sei wichtig, um leerstehende landwirtschaftliche Gebäude umnutzen zu können. Ein Bürger wollte wissen, warum man aus dem Ort kein „Dorfgebiet“ mache. Mit den genauen Dorf-Typen war auch Bürgermeister Baum überfragt. Derzeit liege der Plan zur öffentlichen Einsicht aus, ein Ausgang der Änderungen sei noch nicht absehbar.

Zudem kam Kritik am schlechten Zustand des Kernwegenetzes zwischen den Ortschaften im Norden des Treuchtlinger Stadtgebiets. Auch Baum ist enttäuscht davon. „Das Thema ist personalbedingt in der Bauverwaltung vernachlässigt worden“, so der Rathauschef. Dort habe es viel Wechsel gegeben, und es sei sich nicht genug gekümmert worden.

Für die nächsten drei Jahren sind die staatlichen Fördermittel jedoch laut Baum schon verplant. Gerade würden in Dittenheim, Alesheim und Markt Berolzheim die Straßen hergerichtet. Die Stadtverwaltung möchte allerdings heuer bereits einen Antrag für die nächste Förderperiode stellen, damit Bewegung in die Sache kommt. Einem Bedenken trat Baum entgegen: „Auch auf dem Land ist viel passiert. Die Dörfer werden nicht vernachlässigt.“ Diese Aussage teilte indes nicht jeder der Versammlungsbesucher.

Die Grönharter schauen auch genau, was in der Stadtmitte passiert. So wundert sich mancher über die Lautstärke des neuen Pflasters in der Bahnhofstraße. „Das ist aber nur im Auto so laut, wenn man auf der Straße steht, ist es viel leiser“, betonte der Bürgermeis­ter. Auch habe es von den Anwohnern noch keine Beschwerden gegeben.

In Zukunft könnte es sogar noch ruhiger werden. Denn im Bereich des neuen Pflasters soll ein verkehrsberuhigter Bereich mit Schrittgeschwindigkeit eingerichtet werden. Damit sich auch jeder daran hält – anders als etwa auf dem Rathausplatz – sollen Baken die Straße an einigen Stellen einengen und die Autofahrer zum Abbremsen zwingen.

Zudem trieb die Grönharter die Zukunft der Altmühltherme um. Sie bemängelten, dass viel Geld für einen Planer ausgegeben werde, dieser aber wohl keine gute Arbeit abliefere. Sonst gäbe es auf der Baustelle ja keine Verzögerungen. Die Bürger sind auch skeptisch, ob die Besucher wiederkommen, wenn das Thermalbad erst einmal für den Umbau geschlossen war. Derzeit wird laut Baum der Bau der Außensauna vorbereitet. Dazu habe die Therme einen alten Schienenbus gekauft, in dem ein Teil der Sauna untergebracht wird.

Unzufrieden sind die Dorfbewohner auch mit dem Zustand von Altmühlvital. Das Angebot des Kur- und Wellnesszentrums sei nicht mehr so gut wie früher. Ob das mit dem Umbau zusammenhänge? Rathauschef Baum verwies auf häufige Personalwechsel, was den Bürgern zufolge vielleicht daran liege, dass die Gehälter nicht so gut seien. Zum Jahreswechsel wolle die Stadt selbst vier Therapeuten einstellen, die aktuell noch im Krankenhaus arbeiten – zu einem besseren Tarif, so Baum. Einige Grönharter warnten allerdings, dass dies den bisherigen Angestellten nicht gefallen werde.

Wie es mit den Gewerbeflächen im Stadtgebiet aussieht, wollte ein weiterer Bürger wissen. Werner Baum berichtete, dass alle Grundstücke an der Heusteige bereits vergeben seien. Er könne sich eine künftige Ansiedlung von Unternehmen vor allem in Gstadt-Nord bei den Altmühltal-Werkstätten der Rummelsberger Diakonie sowie entlang der Staatsstraße 2230 bei Wettelsheim (Sanipa) vorstellen.

Heiter wurde die Stimmung, als ein Bürger die in den 1960er Jahren geplante Seilbahn auf den Patrich erwähnte. Er sei zwar nicht für eine Umsetzung nach über 50 Jahren, sehe aber viele Menschen, die Probleme beim Aufstieg hätten. Er regt an, eine Mitfahrerbank an der Hahnenkammstraße aufzustellen. Personen, die nicht so gut zu Fuß sind, könnten dort auf freudliche Autofahrer warten, die sie mit nach oben nehmen. Bürgermeis­ter Baum will den Vorschlag prüfen.

