Dreamland Deutschland?

Lesung mit Antonie Rietzschel in Treuchtlingen und Weißenburg - vor 50 Minuten

TREUCHTLINGEN - Seit mehreren Jahren kooperiert der Verein „ So fremd? – So nah?“ bei Veranstaltungen wie Dichterlesungen mit der Senefelder-Schule Treuchtlingen. So auch in diesem Jahr.

Antonie Rietzschel begleitete ein Jahr lang zwei Flüchtlinge. © privat



Antonie Rietzschel, Autorin und Mitarbeiterin der Entwicklungsredaktion der Süddeutschen Zeitung, liest aus ihrem Buch „Deutschland Dreamland?“ an der Senefelder-Schule Treuchtlingen.

Rietzschel, Jahrgang 1986, wuchs in einem kleinen Dorf in der Sächsischen Schweiz auf, einer Region, die lange durch Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremismus geprägt war und teilweise immer noch ist. Sie macht sich darüber Gedanken, wie Integration gelingen kann, und sie handelt. Seit der Ankunft der beiden syrischen Flüchtlinge Yussuf und Mohanad hat Rietzschel sie ein Jahr lang begleitet. In ihrem Buch verbindet sie den Schicksalsbericht der beiden Flüchtlinge mit einer politischen Analyse. Yussuf und Mohanad haben es geschafft. Wie gelingt Integration in die deutsche Gesellschaft?

Antonie Rietzschel liest am Donnerstag, 16. Februar, nachmittags für die 10. Klassen des Gymnasiums und am Freitag, 17. Februar, ab 9.20 Uhr für unterschiedliche 9. und 10. Klassen der Schule, deren Lehrer sich für die Dichterlesung spontan selbst entschieden haben.

Abends findet schließlich wie in den Jahren zuvor eine Lesung aus dem gleichen Buch für alle Interessierten in der Buchhandlung Meyer in Weißenburg statt. Wer noch an Karten für diese Dichterlesung interessiert ist, bekommt sie in der Buchhandlung Meyer.

pm