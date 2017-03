Dreister Ladendiebstahl in Treuchtlinger Supermarkt

TREUCHTLINGEN - Besonders dreist versuchte am vergangenen Mittwochnachmittag ein 51-jähriger Treuchtlinger im Verbrauchermarkt in der Kanalstraße Waren „mitgehen“ zu lassen.



Der Beschuldigte packte in dem Markt zwei Taschen mit Lebensmitteln im Wert von etwa 30 Euro voll und wollte einfach durch den Kassenbereich durchmarschieren. Er wurde allerdings von einer Verkäuferin aufgehalten. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahles eingeleitet und ein Hausverbot ausgesprochen.

Ohne „Lappen“ unter Drogen

DIETFURT – Am Donnerstag­nachmittag wurde auf der B 2 in Dietfurt ein 33 Jahre alter Autofahrer aus dem Bereich Gunzenhausen von der Polizei kontrolliert. Bei der Überprüfung konnte der Fahrer keinen Führerschein vorweisen. Außerdem stellten die Beamten „drogentypische Auffälligkeiten“ fest, woraufhin eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Weiter ergaben die Ermittlungen, dass das Landratsamt dem Mann den Führerschein entzogen hatte. Jetzt folgt ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Verdachtes des Fahrens unter Drogeneinwirkung. Sein Auto musste der 33-Jährige abstellen.

Stein auf der B 2

TREUCHTLINGEN – Am Donnerstagnachmittag zeigte eine 32-jährige Autofahrerin aus dem Donau-Ries-Kreis bei der Polizei an, dass sie auf der B 2 kurz vor der Ausfahrt Langenaltheim mit ihrem Fahrzeug über einen Gegenstand gefahren sei, der auf der Fahrbahn lag. Hierbei wurde ihr Wagen erheblich beschädigt. Schaden: rund 1500 Euro. Möglicherweise handelte es sich um einen Erdklumpen oder Stein. Eine Polizeistreife konnte in dem genannten Bereich allerdings keine Hindernisse mehr auf der Straße finden. Eventuelle Zeugen bittet die Polizei um Hinweise unter Telefon 09142/9644-0.

Lkw-Raser erwischt

TREUCHTLINGEN – Am Donnerstag beanstandete die Polizei auf der B 2 im Bereich Langenaltheim bei Verkehrskontrollen drei Lkw-Fahrer. Die 24, 37 und 49 Jahre alten Berufskraftfahrer waren mit ihren Sattelzügen zu schnell unterwegs beziehungsweise missachteten die bestehenden Lkw-Überholverbote. Ein Fahrer musste vor der Weiterfahrt eine Sicherheitsleistung hinterlegen.

pm