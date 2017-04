Durstiger Dieb und gewalttätiger Gigolo

TREUCHTLINGEN - Mit einem etwas zu durstigen Dieb, einem untreuen und rabiaten Liebhaber, einem demolierten Baum, Zockerei am Feiertag und einem unaufmerksamen Unfallfahrer hatte es die Treuchtlinger Polizei am Osterwochenende zu tun.

Dieb hatte zu viel Durst

Ordentlich Durst hatte zum Ende der Fastzenzeit offenbar ein junger Treuchtlinger. Der zunächst noch Unbekannte stahl am Karfreitag gegen 15 Uhr in einer örtlichen Tankstelle zwei Flaschen Wodka und flüchtete anschließend in den nahen Kurpark. Dort konnte die Polizei nach kurzer Suche einen 30-Jährigen festnehmen konnte, auf den die Beschreibung des Tankstellenmitarbeiters genau passte. Der junge Mann schlief auf einer Parkbank, während eine der Schnapsflaschen noch aus seiner Hosentasche ragte. Die zweite hatte er bereits zur Hälfte geleert. Ein Atem-Alkoholtest ergab einen Wert von rund drei Promille. Der mutmaßliche Dieb muss sich nun wegen Ladendiebstahls verantworten. Den restlichen Wodka stellte die Polizei sicher.

Untreu und handgreiflich

Mit einer laut Polizeibericht „donnernden Ohrfeige“ hat am Samstagabend ein Beziehungskrach zwischen einer 24-jährigen Weißenburgerin und ihrem 34-jährigen Lebenspartner aus Treuchtlingen geendet. Die junge Frau hatte zuvor auf dem Mobiltelefon ihres Freunds Chatprotokolle mit anderen Frauen entdeckt und den offenbar untreuen Partner zur Rede gestellt. Es entwi­ckelte sich ein lautstarker Streit, in dessen Verlauf der 34-Jährige, der laut Polizei erheblich angetrunken war, die 24-Jährige heftig ohrfeigte. Die Ordnungshüter musste die Streithähne trennen und nahmen eine Anzeige wegen Körperverletzung auf.

Baum und Tor demoliert

Städtische Mitarbeiter haben auf dem Gelände des Treuchtlinger Wochenmarkts einen beschädigten Baum und einen Bereich mit abgesenktem Pflaster bemerkt. Vermutlich wurden die Schäden durch einen Lastwagen verursacht. An einem Torpfosten der benachbarten Gaststätte „Zur Krone“, der ebenfalls verschoben wurde, konnte die Polizei gelbe Farbspuren sichern. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 1500 Euro. Die Polizei (Telefon 09142/96440) bittet um Hinweise auf den flüchtigen Unfallfahrer.

Keine Zockerei am Karfreitag

Polizeibeamte haben am Karfreitag in einer Treuchtlinger Gaststätte den Betrieb von Spielautomaten unterbunden. Dies ist an sogenannten Stillen Feiertagen verboten. Den Betreiber des Lokals erwartet ein Bußgeldverfahren.

Unfallfahrer gesucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Gründonnerstag das Auto einer 43-jährigen Treuchtlingerin beschädigt. Diese hatte den Wagen gegen 13 Uhr auf dem Aldi-Parkplatz in der Ansbacher Straße abgestellt. Als sie zurückkam, bemerkte sie am Heck einen Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Zeugen gaben an, ein weißer Lieferwagen sei beim Rangieren gegen ihr Fahrzeug gestoßen und anschließend weitergefahren. Die Polizei bittet den Fahrer des Lieferwagens, der den Zusammenstoß vermutlich nicht bemerkt habe, sowie weitere Zeugen, sich unter Telefon 09142/96440 zu melden.

