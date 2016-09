EAS Wettelsheim: Aufstieg in die Oberliga Nord

WETTELSHEIM - Die Herrenmannschaft II des Eis- und Asphaltstockschützenvereins (EAS) Wettelsheim hat jetzt den Aufstieg in die nächsthöhere Spielklasse gemeistert.

Das Herrenteam II des EAS Wettelsheim mit Johann Feistl, Uwe Lackner, Jens Hüttinger und Florian Weißhaupt (von links). Foto: privat



Hochmotiviert waren die Wettelsheimer Stockschützen Johann Feistl, Uwe Lackner, Jens Hüttinger und Florian Weißhaupt auf der Sportanlage des TSV Nürnberg–Fischbach in die Meisterschaft der Frankenliga A des Bezirks 5 gegangen.

Ihnen gegenüber standen dabei die Teams TSV Velden I (2), TSV Binsfeld I (3), TSV 1860 Weißenburg I (4), ESV Nürnberg Rangierbahnhof III (5), TSC Zeuzleben I (6), VER Selb (7), DJK Allersberg (8) und ESC Priesendorf (9).

Nach dem Frankenliga-Aufstieg im Jahr 2015 präsentierte sich die EAS-Truppe in bester Tagesform und gewann am Ende fünf von sieben Partien. Das bedeutete für das Quartett aus Wettelsheim die Meisterschaft. Mit 10:4 Spielpunkten lagen die EAS-Eisstockschützen auf dem ersten Rang. Damit gelang der Aufstieg in die Oberliga Nord.

