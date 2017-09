Eber-Hart und seine Jünger tanzen im Regen

Zum 23. Mal ging in Haag das älteste Umsonst- und Draußen-Festival im Landkreis über die Bühnen - vor 1 Stunde

TREUCHTLINGEN - Eber-Hart – ein Name, der in der Region mit vielem verknüpft ist. Beliebten Jugendtreffs, Bandprobe-Räumen, aber vor allem einem: Dem Eber-Hart-Festival. Am Wochenende wurde in Haag zum 23. Mal umsonst und draußen gefeiert.

Bühnen im Grünen: Beim Eber-Hart-Festival spielen Bands umsonst und draußen. Für die Bands gibt es ein Dach, für die Besucher herzwärmende und tanzbare Musik. © Viola Bernlocher



Woher der Name eigentlich kommt? Organisator Norbert Fleischmann zuckt die Schultern. Legenden zufolge soll der Name von dem EAV-Lied „Sandlerkönig Eberhard“ kommen – wie unpassend, sind hier doch alles andere als Sandler am Werk. Norbert Fleischmann ist Mann der ersten Stunde und war dabei als das Festival vor 23 Jahren aus der Taufe gehoben wurde. Als ehrenamtlicher Sozialarbeiter war er damals im Treuchtlinger Jugendtreff aktiv, als eine Gruppe Jugendlicher auf ihn zukam und ein Festival organisieren wollte. Er ließ sich nicht zweimal um Unterstützung bitten und das Eber-Hart-Festival entstand. Inzwischen hat eine neue Generation übernommen. Manuel Gundel ist jetzt der erste Vorstand des Eber-Hart-Vereins, David Wagner unterstützt ihn als dritter Vorstand und auch Fleischmann ist als zweiter Vorstand noch immer vorn mit dabei. „Die Geister die ich rief...“, sagt er nur, denn die fängt man nicht so leicht ein.

Das Festival ist ihr großes Projekt. Fast ein ganzes Jahr stecken die Vereinsmitglieder viel Arbeit und Freizeit in die Organisation. Während zu Beginn der Ort noch öfter wechselte, hat das Festival seit einigen Jahren auf dem Gelände des ehemaligen Marmorwerks bei Haag eine dauerhafte Heimstatt gefunden, der Verein konnte das Gelände vor einigen Jahren sogar für einen Obolus erstehen. Hier sind die Proberäume von Bands aus der Region untergebracht, die der Eber-Hart-Verein ihnen vermietet. Mit dieser und anderen Einnahmequellen finanziert sich auch das Festival.

Denn über die Jahre ist eines gleich geblieben: Es ist draußen und fast umsonst. Nur einen Euro müssen die Besucher Gema-Gebühr bezahlen, dafür gibt es dann ein schickes Bändchen, das mit der Kneifzange festgeklemmt wird.

Immer umsonst und immer draußen

Auch die Philosophie hat im 23. Jahr Bestand: Das älteste Festival im Landkreis soll den Besuchern frische Musik unbekannter Bands servieren und den Musikern die Möglichkeit geben, vor einem Publikum aufzutreten, das für vieles offen ist. Die Bands bekommen alle eine Gage und „bei mir schläft niemand auf der Bühne“, sagt Norbert Fleischmann. Das sei auf anderen kleinen Festivals durchaus üblich, ist ihm aber wichtig. Auch um die Besucher kümmert sich das Team liebevoll. Die Bratwurstsemmeln werden mit einem Lächeln aus dem kleinen Kiosk gereicht, das Bier mit einem flotten Spruch auf den Lippen ausgeschenkt. Auf dem kleinen Gelände mit zwei Bühnen gibt es zudem überdachte Ecken mit Sofas, in denen man gerne mal für einige Zeit versacken kann.

So auch Sandra und ihre Mutter Dagmar. Zusammen mit Enkel David (4) und Schwiegersohn, respektive Mann, Florian sind sie schon das fünfte Jahr hier. Er hilft mit, die Frauen genießen, denn: „Es ist klein und familär hier. Man kennt sich. Das Publikum ist gemischt und die Musik auch“, schwärmt Dagmar. Ab und an verirren sich auch ein paar Neulinge nach Haag. So zum Beispiel Lothar und Julia. Eine Arbeitskollegin von Julia kommt aus Möhren und hat sie eingeladen.

50 Brauereien im Sortiment

Auch bei den Jugendlichen sind Neuankömmlinge dabei. Uli, Maria und Sebi sind aus Pfaffenhofen an der Ilm angereist. „Wir waren als dritte auf dem Campingplatz. Sehr heimelig hier“, sagen die drei. Sebi findet: „Das Festival ist so, als ob man zuhause auf der Terrasse sitzt, nur mit mehr Leuten.“ Bei ihm ist es noch ein anderer Grund. Er ist auf dem Weg zu seinem Braumeister-Diplom und eine der Kernkompetenzen des Festivals ist auch, dass Bier 50 verschiedener Brauereien ausgeschenkt wird.

Die Wahl fällt da nicht immer leicht, stellt auch ein Besucher fest, der eine ganze Weile vor der Liste steht und liest. Auf einem großen Schild sind alle Etiketten aufgeklebt. Was nimmt man da nur? Alle Biere zu probieren hat ohnehin noch niemand geschafft.

Dieses Gesamtpaket kommt bei den Besuchern an. Viele Stammgäste kommen Jahr für Jahr, auch von weiter her, aus Norddeutschland, Italien, sogar Großbritannien, berichtet der dritte Vorstand David Wagner – und natürlich kommen auch viele Einheimische, etwa von der Haager Kirchweih.

Doch auch Bands bewerben sich jedes Jahr viele, auch international.

Die erste Truppe Apaath, aber kommt noch aus Franken, aus Rügland bei Ansbach. Als sie das Festival eröffnen, ist vor der Bühne noch wenig los. Das stört die vier Jungs herzlich nicht. Sie sind hier um zu spielen und so jongliert Sänger Philipp das Mikrofon sehr apart, brüllt, schreit, singt, wie es sich für Alternative Rock und Hardcore schickt. Aber auch sanftere Töne schlagen sie mit einer Einleitung auf dem Schifferklavier an.

Bunte Musikmischung

Auf Rock folgt Ska. Beim Eber-Hart-Festival geht das. Die Skatholiken haben Bläser dabei und bringen die Leute später, als es schon dunkelt, schnell zum Tanzen. Gut so, denn es wird kalt, am Samstag zudem nass.

Auch Bands aus den vereinseigenen Proberäumen sollen hier eine Chance bekommen und so treten am Freitag später noch Xirow aus Treuchtlingen auf und am Samstag Soul Metal Affair, die ebenfalls hier heimisch sind. Die weiteste Anreise haben wohl Purple Bonsai aus dem österreichischen Linz und Sector aus Hamburg.

In diesem Jahr ist das Festival nicht so international, wie es schon einmal war. Das lockt weniger Besucher aber das hat auch einen Grund. „Die Bands bekommen als Gage so viel Geld, dass sie mindestens ihre Anreise decken können“, erklärt Norbert Fleischmann und das kann der Verein über seine Arbeit das Jahr über nicht immer erwirtschaften. Hier wünscht er sich mehr Rückendeckung von der Stadt. „Die Wertschätzung vom Bürgermeister fehlt“, sagt er ganz klar, andere Vereinsmitglieder nicken mit den Köpfen und meinen damit auch Entgegenkommen bei der vielen Arbeit, die sie sich Jahr für Jahr machen. Das Festival könnte größer sein und wachsen.

Denn neben der Musik kann man hier auf dem Gelände auch gemütlich um eine große Feuerwanne sitzen, wo es heimelig knistert und flackert, während auf den zwei Bühnen musiziert wird. „Wo hat man denn sonst so ein tolles Gelände?“, fragt Norbert Fleischmann. Kürzlich seien zwei DJs aus der Berliner Techno-Szene zufällig vorbeigekommen, über das Gelände gelaufen und hätten schon von einer Party geträumt. Machen könnte man hier mehr. Bisher muss aber alles so bleiben wie es ist, mehr ist nicht drin.

Die Eber-Hart-Jünger stört das ohnehin wenig, sie kommen jedes Jahr und tanzen. Auch, als es am Samstag in Strömen regnet.

Viola Bernlocher Süd-Springerin E-Mail