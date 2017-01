Edelweißschützen Möhren kürten Könige und Meister

MÖHREN - Pünktlich zum Jahreswechsel hielt der Schützenverein Edelweiß Möhren sein Strohschießen ab, das traditionell mit den Ehrungen der Vereinsmeister und Pokalgewinner sowie der Schützenkönige verbunden ist.

Zu neuen Schützen-Königen in Möhren wurden Andrea Bresa, Laura Schlee und Konrad Lamm gekürt. © Martin Ruff



Im sehr gut besuchten Schützenhaus nahmen 26 Schützen am sogenannten Strohschießen teil. Dabei ging es wie immer darum, auf eine kleine Christbaumkugel zu schießen, in der eine Nummer versteckt ist. Derjenige der die niedrigste Nummer erzielt, darf sich als Erster ein Päckchen aussuchen, das in Zeitungspapier eingewickelt ist. Beim anschließenden Auspacken kam natürlich schnell gute Stimmung auf, da sich doch auch einige lustige Sachen in den Päckchen befanden.

Nachdem man die Pokalsieger und die Vereinsmeister geehrt hatte, kam man zum eigentlichen Höhepunkt des Vereinsjahres, nämlich zur Proklamation der Schützenkönige.

Schützenkönig wurde mit einem 300,9-Teiler Konrad Lamm. Schützenkönigin darf sich in diesem Jahr Andrea Bresa nennen. Sie erzielte einen 308,7-Teiler. Den Titel des Jugendkönigs holte sich Laura Schlee mit einem 593,7-Teiler.

Vereinsmeister in der Schützenklasse wurde Lisa Marie Meyr mit 371 Ringen. Bei den Junioren sicherte sich Dominik Lamm diesen Titel mit 376 Ringen. Vereinsmeister in der Jugendklasse wurde Madeleine Brunner mit 355 Ringen. Bei den Schülern siegte Teresa Granelli mit 157 Ringen.

Den Rudi-Rösch-Pokal gewann Lisa Marie Meyr mit einem 23,9-Teiler. Den Rudolf-Schnitzlein-Pokal sicherte sich Konrad Lamm mit einem 35,1-Teiler. Den Eugen-Neumann-Pokal gewann Teresa Granelli mit 246 Punkten. Und den sogenannten Supercup, bei dem die Ergebnisse des ganzen Jahres gewertet werden, sicherte sich Dominik Lamm mit 15 Punkten.

pm