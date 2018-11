Ehepaar aus Möhren macht ein Wunder möglich

Die Familienherberge Lebensweg in Illingen bietet den Familien schwerstkranker und behinderter Kinder eine Auszeit - vor 1 Stunde

MÖHREN - Im schwäbischen Illingen ist eine soziale Einrichtung für Familien mit schwerstkranken und behinderten Kindern entstanden. Ohne die Unterstützung von Monika und Jürgen Oehrle aus Möhren wäre das kaum möglich gewesen.

3,3 Millionen Euro hat das Haus insgesamt gekostet, das ausschließlich über Spenden finanziert wurde. Der laufende Betrieb wird aber ein Zuschussbetrieb bleiben. Foto: Privat



Das Treuchtlinger Dorf Möhren und Illingen verbindet eigentlich nicht allzu viel. Knapp 200 Kilometer trennen beide Orte. Doch in der schwäbischen Gemeinde einige Kilometer nordwestlich von Stuttgart ist etwas entstanden, was es ohne Möhren wohl nicht geben würde. Oder besser gesagt, ohne zwei Personen aus Möhren: Jürgen und Monika Oehrle. Seit April 2018 gibt es in Illingen die „Familienherberge Lebensweg“, eine Einrichtung für Familien mit schwerstkranken oder behinderten Kindern. Betroffene Familien sollen dort abschalten können vom Alltag, Urlaub machen, sich erholen. Ein Ort der Entspannung, Besinnung und Begegnung und darüberhinaus ein Angebot, das einzigartig ist in Baden-Württemberg – und in Deutschland.

Monika Oehrle und ihr Mann Jürgen sind bescheidene Menschen. Deshalb wollten sie auch gar nicht über sich und ihr Engagement für die soziale Einrichtung reden. Vielmehr ist es ihnen eine Herzensangelegenheit, auf das Schicksal solcher Familien hinzuweisen und diesen klar zu machen, dass auch sie einmal die Möglichkeit haben, Urlaub zu machen und ihr Kind für ein paar Augenblicke aus den Augen zu lassen. „Es ist einfach wichtig für Familien zu wissen: Es gibt so etwas und da kann ich auch hingehen“, sagt Oehrle. So umfangreich und breit der Strauß an sozialen Einrichtungen mittlerweile in Deutschland ist, so selten ist ein solches Angebot. Lediglich in Hamburg gibt es mit dem „Kupferhof“ eine ähnliche Einrichtung, die betroffenen Familien gemeinsame Regeneration und Freiraum bietet, denn diese müssen wegen ihres schwerstkranken oder behinderten Kindes oftmals ein Leben unter Dauerbelastung führen.

Für Monika und Jürgen Oehrle aus Möhren ist die Einrichtung, die im schwäbischen Illingen entstanden ist, ein „Geschenk Gottes.“ Foto: Privat



Jürgen Oehrle und seinen Geschwis­tern war die Vision der Familienherberge seinerzeit so wichtig, dass sie dafür auf ihren Erbteil verzichteten. Das Gebäude in Illingen steht nämlich auf dem Grundstück des Stalls und ehemaligen Bauernhofes des Elternhauses von Jürgen Oehrle. Es seien sich damals aber alle einig gewesen, dass man dieses Grundstück, wo das Haus der Familienherberge drauf steht, der eigens gegründeten GmbH schenken wolle. „Wir haben da auch keinen Anspruch mehr darauf“, sagt Monika Oehrle in einem Nebensatz, als wäre es das normalste der Welt und gar nicht so wichtig. Stattdessen weist sie auf die eigentliche Initiatorin hin, ihre Schwägerin Karin Eckstein, die die Vision einst entwickelt hatte. „Sie ist das Herzstück. Wir haben uns nur eingeklinkt“, sagt Oehrle.

„Viele haben gesagt, ihr spinnt“

Karin Eckstein ist gelernte Kinderkrankenschwester. Sie war jahrelang in der häuslichen Kinderkrankenpflege tätig und versorgte Kinder mit den unterschiedlichsten Krankheitsbildern. Bei ihrer Arbeit lernte sie auch Familien kennen, die mit der Pflege ihres kranken Kindes immer wieder an die Grenzen der Belastbarkeit gestoßen sind. In manchen Fällen habe die psychische und physische Dauerbelastung sogar zum familiären Zusammenbruch geführt. Diese Not im Blick entwickelte Karin Eckstein das Konzept der Familienherberge Lebensweg im Illinger Ortsteil Schützingen. Oberstes Ziel: echte Unterstützung und Entlastung für Familien mit schwerstkranken beziehungsweise behinderten Kindern. „Viele haben gesagt ihr spinnt doch. Aber ein Puzzleteil hat sich trotz aller Widrigkeiten in ein anderes gefügt“, sagt Oehrle. „Ein Wunder“ nennt Monika Oehrle die Eröffnung der Familienherberge heuer im Mai.

Über zehn Jahre lang hatte ihre Schwägerin die Vision im Kopf, hatte abgewogen und Gespräche geführt. Es hätten viele Dinge ineinander gegriffen, die man sich schon fast nicht mehr erklären könne. Architekten, Steuerberater hätten sich eingeklinkt, Ehrenamtliche seien immer wieder auf sie zugekommen, Stiftungen, Ini­tiativen, Einzelpersonen und Firmen hätten großzügige Unterstützung zugesagt und gespendet. Insgesamt 3,3 Millionen Euro hat das Haus gekostet, es wurde ausschließlich aus Spenden finanziert. Schließlich wurde eine GmbH gegründet. „Wir glauben, dass da Gottes Segen darüber stand“, sagt die gläubige Monika Oehrle.

Ein Stück Freiheit für die Eltern

Heute zählt der Förderverein etwa 900 Mitglieder, knapp zehn Ehrenamtliche und 30 Angestellte arbeiten in der Familienherberge in Illingen. Erst vor zwei Wochen habe sich Eckstein in Berlin „mit der großen Politik getroffen“, um die „Familienherberge Lebensweg“ vorzustellen und sich darüber auszutauschen. Politiker seien in der Vergangenheit auch schon da gewesen. „Es wurde parteiübergreifend gesagt, dass man so etwas einfach braucht“, sagt Oehrle über das in Baden-Württemberg einzigartige Angebot. Eine Familie mit einem schwer kranken Kind gebe ihr Kind nicht einfach so weg. In der Familienherberge werde das Kind aber auch pflegerisch betreut und die Familie könne sich auch mal anderen Dingen widmen, so Oehrle. Denn oft seien die Ehen der Eltern solcher Kinder nur noch von Absprachen geprägt, wer zu welchem Zeitpunkt wo sein muss, und das Kind übernehme. „Viele sind alleinerziehend, weil die Väter das einfach nicht mehr aushalten“, so Oehrle.

Einfach mal in Ruhe frühstücken, ohne ständig nach dem eigenen Kind schauen zu müssen – Kleinigkeiten, die für die betroffenen Familien aber schon Luxus sind, ermöglicht die Familienherberge Lebensweg. Auch die Geschwister von solchen Kindern stünden oft in der zweiten Reihe, berichtet Oehrle. Im zweiten Stock gebe es eine Mal-Ecke, einen Fernseher, einen Computerraum und Tischtennisplatten. „Wenn es die Mama auch mal schafft, den Kaffee oben im zweiten Stock zu trinken und nicht bei ihrem Kind sein muss, dann hat sie dadurch schon ganz viel Freiheit gewonnen“, sagt Oehrle.

Sie erzählt auch von einem 18-jährigen Jungen. Jonas hatte eine Muskelerkrankung, er war bettlägerig, durch die Beatmung hing seine Zunge weit aus dem Hals. Jonas wusste, dass er bald sterben muss. Trotzdem hat er damals mitgeredet bei der Planung, er hat seine Wünsche und Notwendigkeiten für das Haus mitgeteilt. Auf dem Hoffest war er seinerzeit in einem Bett mit dabei und ein Reporter fragte, wie es ihm gehe. Jonas sagte, dass es ihm jetzt wieder gut gehe. Trotz seiner Situation habe er so viel Lebensfreude gehabt, habe sogar Fußballturniere mit dem PC organisiert.

Es sind jene Momente, in denen Monika Oehrle und ihr Mann genau wissen, dass es die richtige Entscheidung war, ihr Geld auf diese Weise zu investieren. „Und wir sind auch immer wieder dort. Mit den Mitarbeitern haben wir ein ganz herzliches Verhältnis“, sagt Monika Oehrle. Die Einweihung hat Jonas leider nicht mehr erlebt. Dafür können in Illingen jetzt ganz viele andere Kinder und Familien von ihm und seinen Anregungen profitieren.

Weitere Informationen gibt es unter www.familienherberge-lebensweg.de im Internet.

