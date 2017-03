Ein Herz für alte Bäume

Vorsitzender Gerhard Durst appellierte in Treuchtlingen an die Politik - vor 15 Minuten

TREUCHTLINGEN - Immer wieder einmal fällt es Passanten in verschiedenen Ecken des Landkreises auf: Dort, wo kürzlich noch ein Baumriese seine Äste gen Himmel reckte, ist plötzlich Leere, ein Stück Straße oder ein neues Gebäude. Bei der Jahresversammlung des Kreisverbands für Gartenbau und Landespflege in der Treuchtlinger Stadthalle rief Verbands­chef Gerhard Durst deshalb nun zum Maßhalten beim Fällen auf.

Diese große Linde bei Windsfeld wird wohl noch einige Zeit ihren Schatten auf die Ruhebank zu ihren Füßen werfen dürfen. © Jürgen Leykamm



Diese große Linde bei Windsfeld wird wohl noch einige Zeit ihren Schatten auf die Ruhebank zu ihren Füßen werfen dürfen. Foto: Jürgen Leykamm



Durst wünschte sich, dass alte, oft das Dorf oder die Landschaft prägende Bäume „auch mal stehen bleiben dürfen“. Dies dürfe freilich nicht auf Kosten der Sicherheit geschehen, räumte er zugleich ein. Er habe aber durchaus den Eindruck, dass im Landkreis so manch hölzerner Gigant verschwinde, dessen Ableben nicht unbedingt sein müsste.

Die wichtigen Funktionen eines solchen Gewächses finden laut Durst zugleich immer weniger Beachtung. So deckt ein ausgewachsener Baum den täglichen Sauerstoffbedarf von 20 Menschen. Bäume regulieren Temperatur und Luftfeuchtigkeit, binden Kohlendioxid, filtern Staub und Krankheitserreger, spenden Schatten, bremsen Wind und Lärm und leisten noch vieles mehr. Die hölzernen Sinnbilder des Lebens „machen unsere Landschaften und Orte erst zu Erholungsräumen“, so Durst. Das Fällen eines hundert Jahre alten Baums benötige indes nur eine halbe Stunde.

Das „grüne Gewissen“ stärken

Für das begonnene Jahr hatte der Vorsitzende neben der Sensibilisierung für den Wert alter Bäume noch etliche weitere Wünsche im Gepäck. So wolle der Verband das „grüne Gewissen“ in den Orten stärken, etwa durch das Engagement in den Obst- und Gartenbauvereinen. Wo es noch keine solchen gebe, gelte es, sie zu gründen – nicht zuletzt, damit sich nach einer Dorferneuerung auch jemand um das neu geschaffene Grün kümmere.

Dörfer, Streuobst und die Jugend

Durst mahnte ebenso an, Lösungen für die Leerstände in den ländlichen Dörfern und Städten zu finden. In den Vereinen selbst müsse die Jugendarbeit verstärkt werden. Gelegenheit dazu gibt es dieses Jahr bei einem Nachwuchs-Wettbewerb zum Thema Streuobst. Nur wer in jungen Jahren dessen Wert schätzen gelernt habe, werde sich auch als Erwachsener um dessen Fortbestand kümmern, zeigte sich der Verbandschef überzeugt.

Mannshoch im Durchmesser, aber marode: Im Sommer 2015 fiel die 160 Jahre alte Eiche an der Treuchtlinger Heusteige der Motorsäge zum Opfer. © Archivfoto Patrick Shaw



Mannshoch im Durchmesser, aber marode: Im Sommer 2015 fiel die 160 Jahre alte Eiche an der Treuchtlinger Heusteige der Motorsäge zum Opfer. Foto: Archivfoto Patrick Shaw



Mit einem dicht gepackten Jahresprogramm will der Kreisverband dieses Jahr Impulse setzen. Durst verwies auf einen Erlebnistag für Kinder und Jugendliche im Weißenburger Wald, zahlreiche Baumpflege- und Veredlungskurse, die Beteiligung an der Altmühlfranken-Messe, mehrere Führungen im Kreislehrgarten, die Busfahrt nach Barcelona sowie auf den „Tag der offenen Gartentür“, der heuer am 25. Juni in Pfofeld stattfindet.

Das „Blechla“ von dort begleitete als Vorgeschmack auf den Tag auch die Jahresversammlung in der Altmühlstadt. Der traditionsreiche Chrysanthemenball, bei dem diesmal auch die neuen „Rosenhoheiten“ gewählt werden, findet übrigens in diesem Herbst ebenfalls in der Treuchtlinger Stadthalle statt und nicht wie gewohnt in Gunzenhausen.

Jürgen Leykamm