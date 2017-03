Ein Holzbau für Treuchtlingens Holzexperten

Neue Geschäftsstelle der FBG Franken Süd: Vom Baum bis zur Zimmerei kommt alles aus dem Landkreis - vor 1 Stunde

TREUCHTLINGEN - "Bei uns beginnt der Bau nicht mit dem Spatenstich, sondern mit dem Einschlag von Holz", sagt Fabian Röhnisch. Das ist passend, spricht der Geschäftsführer doch von der neuen Geschäftsstelle der Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) Franken Süd an der Treuchtlinger Heusteige.

So soll sich die neue FBG-Geschäftsstelle einmal von der Eingangsseite im Osten aus präsentieren. © Grafik: Planbau



So soll sich die neue FBG-Geschäftsstelle einmal von der Eingangsseite im Osten aus präsentieren. Foto: Grafik: Planbau



Die Idee hinter dem Projekt ist laut Röhnisch, „die Geschäftsstelle zu einem Vorzeigeobjekt für das Bauen mit Holz in der Region zu machen“. So werde nicht nur das Erdgeschoss komplett in Holzbauweise errichtet, sondern auch das Holz selbst komme vollständig aus dem Landkreis. Verarbeitet werde es ebenfalls ausschließlich von heimischen Betrieben – vom Einschlag und Rücken über Transport und Sägewerk bis hin zu Zimmerei und Schreinerei. Die Gruppe „Bauen mit Holz“ soll das Projekt realisieren.

Sechs etwa 90-jährige Douglasien bilden die Grundlage für den hölzernen Neubau der FBG-Geschäftsstelle. Im Stadtwald am Rand des Baugebiet „Am Winkel“ wurden sie vergangene Woche gefällt. © FBG



Sechs etwa 90-jährige Douglasien bilden die Grundlage für den hölzernen Neubau der FBG-Geschäftsstelle. Im Stadtwald am Rand des Baugebiet „Am Winkel“ wurden sie vergangene Woche gefällt. Foto: FBG



Im Treuchtlinger Stadtwald wurden zu diesem Zweck kürzlich die ersten Bäume gefällt – sechs Douglasien, die am Rand des Baugebiets „Am Winkel“ standen, das demnächst erweitert werden soll. „Die etwa 90 Jahre alten Stämme waren erntereif“, erklärt der zuständige Revierförster Markus Bernholt. „Früher oder später hätten sie wegen des Baugebiets ohnehin geschlagen werden müssen.“

„Es war uns wichtig, die Bäume noch in der saftfreien Zeit zu ernten, um eine gute Holzqualität zu gewährleisten“, ergänzt Fabian Röhnisch. Die Stämme seien eigens bei abnehmendem Mond gefällt worden und bleiben nun noch zwei bis drei Wochen mit Ästen liegen, damit sie trocknen. „Balken aus solchen Bäumen halten über 100 Jahre“, meint Röhnisch mit einem Augenzwinkern.

Douglasien sind in Deutschland nicht heimisch. Sie stammen aus Nord­amerika. Vor etwa 150 Jahren wurden die ersten Exemplare in Deutschland gepflanzt. Ihr Holz gilt als witterungsbeständig, vergleichbar mit dem der Lärche. Derzeit wird es immer beliebter. Die Douglasie ist resistenter gegen Trockenheit und wächst stabiler als die heimische Fichte. Mit Blick auf den Klimawandel kann sie deshalb laut Fabian Röhnisch „in Regionen angebaut werden, in denen die Fichte voraussichtlich keine Zukunft mehr hat“.

Patrick Shaw Redaktion Treuchtlinger Kurier E-Mail