Ein Netzwerk für Altmühlfrankens Natur

TREUCHTLINGEN - Um die Natur zu schützen, muss man sie kennen. Das ist der Grundgedanke der Umweltbildung und in einer Urlaubsregion wie Altmühlfranken zugleich des nachhaltigen Tourismus. Vom Kindergarten bis zur Seniorengruppe gibt es hier mittlerweile Umweltbildungsprojekte. Damit sie nicht jedes Mal neu „erfunden“ werden müssen, haben sich mehr als 160 Akteure und Einrichtungen zum „Runden Tisch Umweltbildung Naturpark Altmühltal“ zusammengetan. 40 Mal hat er sich seither getroffen – zuletzt am Dienstag, um das 20-jährige Bestehen dieses außergewöhnlichen Netzwerks zu feiern.

Ob Biber, Biene oder Bach­muschel – Umweltbildungsprojekte haben an der Treuchtlinger Grundschule einen festen Platz. Foto: TK-Archiv / Patrick Shaw



Die Idee zu dem „Runden Tisch“ hatte 1997 Johann Bauch, Ehemann der Leiterin des Treuchtlinger Naturpark-Zentrums, Dr. Marlit Bauch. Bei der Jubiläumsfeier im Treuchtlinger Stadtschloss blickte er auf die Anfänge zurück – von der Gründung des rund 3000 Quadratkilometer großen Naturparks im Juli 1969 über die Eröffnung der Umweltzentren in Eichstätt 1989 und Treuchtlingen 1999 bis hin zum ersten „Aktionstag Umweltbildung“ im Jahr 1994 und dem ersten Netzwerktreffen im Februar 1998. Mit im Boot waren damals rund 20 Teilnehmer, darunter die Umweltstationen in Eichstätt und Ingolstadt, das „Haus im Moos“, die Universität Eichstätt, die Horstmann-Stiftung, mehrere Forstämter sowie einige Lehrer und Naturschützer.

In den Folgejahren wuchs die Runde stetig. Ihr Ziel: Der Austausch von Erfahrungen und Ideen sowie das Anstoßen gemeinsamer Projekte. Von letzteren gibt es inzwischen zahlreiche. So geben auch die beiden Umweltstationen in Eichstätt und Treuchtlingen seit mittlerweile 17 Jahren ein gemeinsames Jahresprogramm heraus. „Natur erleben für Jung und Alt“ hieß es anfangs und seit 2006 „Natur und Geschichte erleben“.

Wichtige Impulse brachten die Aufnahme der beiden Umweltzent­ren in den Kreis der anerkannten Umweltstationen und die Verleihung des Siegels „Umweltbildung.Bayern“. Allerdings „überrollt einen der Erfolg manchmal von hinten“, so Bauch. Denn bald waren die Angebote so beliebt, dass es überall an Personal fehlte. Abhilfe schaffte die Ausbildung der Naturparkführer mit inzwischen vier Durchgängen. In Treuchtlingen kam 2015 noch das Modul „zertifizierter Wanderführer“ hinzu. Sie sind „die Botschafter des Naturparks“.

Ganzheitlich soll die Umweltbildung sein, betont Johann Bauch. Dazu gehöre die Ökologie ebenso wie kulturelle, ethische und soziale Aspekte. Begeisterung für die Natur entstehe aber nur aus der Begegnung, die bereits in der Familie und im Kindergarten beginnen müsse. Denn „die Natur toppt den Fernseher um Welten“.

Zum 20-jährigen Bestehen des „Runden Tisches Umweltbildung“ präsentieren im Schloss rund 20 Netzwerkpartner ihre Arbeit. Die Ausstellung ist dort noch bis Ende Oktober zu besichtigen. Foto: Patrick Shaw



„Wissenschaft erlebbar und Kindern so sperrige Begriffe wie Biodiversität begreifbar zu machen“, das ist in Treuchtlingen heute die Aufgabe von Johann Bauchs Ehefrau Marlit. Mus­terbeispiele sind seit vielen Jahren die Umweltaktionen der Grundschule sowie in jüngerer Zeit die Kooperation mit dem Kindergarten am Burgstall. Ob Biber, Biene oder Bachmuschel – viele bedrohte Arten profitieren davon. Was die Mitarbeiter des Naturparkzentrums aus den Projekten lernen, teilen sie am Runden Tisch mit ihren Netzwerkpartnern. „Das kommt am Ende wiederum den Besuchern des Naturparks zugute“, betont Bauch.

Ohne Natur keine Besucher

Für ein „wichtiges Netzwerk von anerkannten Fachleuten, Praktikern und engagierten Bürgern“ hält auch Landrat Gerhard Wägemann den Runden Tisch. Nachhaltiger Tourismus, Schutz der Heimat und Umweltbildung seien „erlebbare Alleinstellungsmerkmale unserer Region“. Gerade für den Fremdenverkehr seien eine intakte Landschaft und Umwelt unersetzlich. Ein Beitrag dazu sei die neue Blühfläche vor dem Treuchtlinger Stadtschloss, die die Gäste der Jubiläumsfeier kurz zuvor trotz Nieselregens gemeinsam eingesät hatten.

Der Landkreis unterstützt dieses Engagement laut Wägemann mit seinem Natur- und Umweltprogramm. Für 2018 sei unter anderem ein Biodiversitäts-Förderprojekt geplant, um sogenannte „Eh-da“-Flächen (ungenutzte Brachen) zu erfassen und zu Blühflächen weiterzuentwickeln.

Als „bayerische Modelllandschaft“ bezeichnete Eichstätts Landrat Anton Knapp den Naturpark Altmühltal. Seit 1979 liege dessen Entwicklungsschwerpunkt auf nachhaltigem Tourismus. „Forstdirektor Herbert Dümmler, Naturpark-Geschäftsführer Horst Bieswanger und Landrat Franz Xaver Uhl waren zuletzt die Motoren dieses zukunftsweisenden Projekts“, so Knapp. Die Umweltbildung sei dabei „eine wichtige Legitimation“, um authentisch mit nachhaltigem Tourismus werben zu können.

Besonderer Ehrengast des Jubiläums war Dr. Christoph Goppel vom bayerischen Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz. Er erweiterte in seiner Rede den Begriff der Umweltbildung zur „Bildung für nachhaltige Entwicklung“. Diese sei „das Bestreben, den Spagat zwischen natürlichem Bewahren und enkelverträglichem Gestalten nachhaltig zu vermitteln“. Es gelte im übertragenen Sinn, „von den Zinsen zu leben, nicht vom Kapital“. Dies sei das Prinzip der Nachhaltigkeit.

