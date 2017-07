Ein Nimmersatt bedroht Altmühlfrankens Wälder

Borkenkäfer bereitet Forstwirten Sorgen - Mehrere Nester nahe Wettelsheim – Krisentreffen - vor 2 Stunden

WETTELSHEIM (pm) – Er ist winzig, kommt in Scharen und fällt selbst die stolzeste Fichte: Der Borkenkäfer ist derzeit eine große Gefahr für die Wälder. Gerade erst hat die Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) Franken Süd mehrere Nester bei Wettelsheim entdeckt. Damit keine weiteren Bäume „angesteckt“ werden, muss es jetzt schnell gehen. Deshalb hat die FBG für den morgigen Samstag, 8. Juli, kurz­fristig ein Krisentreffen anberaumt.

Klein, aber tückisch: Die außergewöhnlich starke Vermehrung des Borkenkäfers bereitet den Forstwirten in Altmühlfranken derzeit große Sorgen. © FBG



In den Fichtenwäldern der Region „schneit“ es zurzeit. In Massen fallen die Nadeln zu Boden. Der Borkenkäfer schwärmt und vermehrt sich rasend schnell. Harz, Bohrmehl, abfallende Rinde und braune Kronen sind die Warnsignale. Für viele Waldbauern im südlichen Landkreis ist die Lage ernst.

„Wegen des warmen und trockenen Frühjahrs und der hohen aktuellen Temperaturen hat sich der Borkenkäfer in einigen Bereichen des Landkreises explosionsartig vermehrt“, schreibt die FBG in einer gestern versandten Mitteilung. Der schon in den vergangenen Wochen „außergewöhnlich intensive Schwärmflug“ lasse nicht nach und werde „in den nächsten Wochen anhalten“, warnt der stellvertretende Geschäftsführer Gernot Handke.

Seit dem Frühjahr sind Forstwirte im Landkreis damit beschäftigt, ihre Flächen nach Käferbäumen abzusuchen und diese aus dem Wald zu schaffen. Zwischen Juli und September verschärft sich die Situation erfahrungsgemäß noch, da bei Wärme neue Käfergenerationen ausfliegen und benachbarte, gesunde Bäume befallen.

„Für die Schädlinge herrschen derzeit beste Bedingungen, um sich massenhaft zu vermehren“, so Handke. Ein einzelnes Käferweibchen lege im Lauf der Vegetationsperiode bis zu 150 Eier. Selbst wenn man natürliche Verluste mit einrechne, „kann ein Käferweibchen mit drei Jungkäfergenerationen und zwei Geschwisterbruten mehr als 100.000 Nachkommen erzeugen“. Erst kürzlich wurden in einem Wald nahe Wettelsheim mehrere Käfernes­ter entdeckt. Die betroffenen Forstwirte lassen die befallenen Fichten jetzt über die FBG aufarbeiten. Diese hat in der Region rund 2800 Mitglieder.

Doch wie erkennt man Borkenkäferbefall? Und was können Waldbesitzer dagegen tun? Antworten geben Handke und Treuchtlingens Revierleiter Markus Bernholt vom Weißenburger Forstamt am morgigen Samstag, 8. Juli, bei einer „großen Informationsveranstaltung zum Thema Borkenkäfer“. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Sägewerk Meingast am Ortsausgang von Wettelsheim Richtung Oberheumödern. Von dort aus geht es in den Privatwald, wo ein Forstunternehmer das Fällen und Rücken von Käferholz mittels Spezialgerät demonstriert und die FBG Sortierung, Preise und Vermarktungsmöglichkeiten erklärt.

Nähere Informationen bei der FBG Franken Süd, Telefon 09142/204670, Internet: www.fbg-frankensued.de

pm