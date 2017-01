Ein seltener Anblick

Hermelin in Treuchtlingen gesichtet und fotografiert - vor 24 Minuten

TREUCHTLINGEN - Frech schaut das kleine Hermelin in die Fotolinse, die sich aus einem Privathaus am Winkel auf es richtete.

Das kleine Hermelin schaut frech in die Fotolinse. © Häfele



Einst war das Hermelin ein Tier mit Symbolwert. Nur Kaiser, Könige und Päpste trugen mit dem weißen Winterfell dieser Marderart gefütterte Winterkleidung. Das weiße Fell als Zeichen von Reinheit und Unschuld – wohlwissend, dass vorgenannte Würdenträger nur seltenst diese Attribute verkörperten. Was also macht das Hermelin heute in Treuchtlingen? Natürlich jagen. Mäuse schmecken dieser Marderart besonders gut, aber auch Ratten, Insekten und sogar Fische. Früher wurden Hermeline als Haustiere genutzt. Als Hauskatzen noch nicht so verbreitet waren, sollten sie die Höfe möglichst mausfrei halten. Hermeline bauen sich Nester in Felsspalten, Steinhaufen oder Totholz, sind im Winter meist dämmerungs- und nachtaktiv und brauchen ein mehrere Hektar großes Revier.

pm - Treuchtlinger Kurier