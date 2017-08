Ein Stammtisch für Imker und Bienenfreunde

Jeden ersten Freitag im Monat kommen in Treuchtlingen die Bienenzüchter zum Imkerstammtisch zusammen - vor 1 Stunde

TREUCHTLINGEN - Die Imkerei ist ein Vollzeithobby. Wer nicht immer bei der Sache ist, der wird es bei der Bienenzucht schwer haben. Um über die Herausforderungen ihres Hobbys zu sprechen, treffen sich jeden ersten Freitag im Monat die Treuchtlinger Imker zu einem Stammtisch im Grünen Baum.

Sitzen jeden ersten Freitag im Monat an ihrem Stammplatz im Grünen Baum: Die Mitglieder des Treuchtlinger Imkervereins. © Benjamin Huck



Sitzen jeden ersten Freitag im Monat an ihrem Stammplatz im Grünen Baum: Die Mitglieder des Treuchtlinger Imkervereins. Foto: Benjamin Huck



Viele Menschen sehnen sich in den heutigen Tagen wieder zurück zur Natur und zu Althergebrachtem. Retro-Design ist in Mode, viele legen Wert auf Handwerk. Auch das Imkern wird immer beliebter. „In den vergangenen Jahren hat unsere Mitgliederzahl um ein Drittel zugelegt“, sagt Peter Weißhaupt, der Vorsitzende des Imkervereins Treuchtlingen.

An die 30 Mitglieder hat der 1901 gegründete Verein, die jüngste Imkerin ist 15, das älteste Mitglied inzwischen 92 Jahre alt. Gut 220 Bienenvölker haben sie in Treuchtlingen und Umgebung stehen, in jedem Volk werkeln um die 50.000 Bienen und produzieren von Mai bis Juli den Honig.

Die Imkerei ist eine Wissenschaft für sich, die Bienenzüchter müssen sich stets weiterbilden und gut mit der Biologie auskennen. Am Stammtisch entwickelt sich eine kleine Glaubensfrage. Wer ist besser, Carnica oder Buckfast? Dem Laien sagen diese Namen eher nichts, doch jeder Imker schwört auf eine andere Unterart der Honigbiene. „Die Buckfast gelten als sammelfreudiger und gutmütiger“, sagt etwa Udo Schultheiß. Sein Tischnachbar beschwichtigt: auch die Carnica seien ganz friedlich. Es ist eine Frage des Typs und der eigenen Anschauung der Imker. Doch am Ende geben sie alle Honig, jeder müsse selber wissen, welche Art er haben möchte.

Gleich hingegen ist allen westlichen Honigbienen eine Plage, die so leicht auch nicht mehr aus der Welt zu schaffen ist: die Varroamilbe. Der aus Asien eingeschleppte Parasit setzt sich am Körper der Biene fest und saugt sie aus bis zum Tod. Vom Verhältnis ist das so, als wenn ein Mensch eine orangengroße Zecke mit sich herumträgt, so die Imker.

Dass sie ihre Völker behandeln müssen, weiß jeder am Tisch. Doch die Behandlungsmittel auf dem Markt werden immer zahlreicher, ein Erfolg lässt sich oft erst nach zwei Jahren erkennen. Welches Mittel schadet den Bienen am wenigsten, womit werden die Varroamilben am besten abgetötet? „Es kommt auch auf die Dosierung an, sagt Weißhaupt. Inzwischen hat sich die Ameisensäure bewährt. Die kommt aber erst nach dem Schleudern des Honigs zum Einsatz, um das süße Lebensmittel nicht zu verunreinigen.

Imkerstammtisch in Treuchtlingen. © Benjamin Huck



Imkerstammtisch in Treuchtlingen. Foto: Benjamin Huck



Auch eine andere Entwicklung bereitet den Bienenfreunden sorgen: Der aus ihrer Sicht zunehmende Anbau von Monokulturen. „Mais, überall Mais. Da finden die Bienen in der Großstadt mehr Nahrung als auf dem Land“, schimpft einer der Imker. Zwar gebe es bereits Blühstreifen auf manchen Feldern und auch Privatleute pflanzen in ihren Gärten verstärkt Blumenwiesen. Dennoch brächten die Bienen weniger Honig zurück als früher, meint einer, der schon länger Imker ist.

Anders als früher sind auch die Temperaturen, die Jahr für Jahr immer weiter steigen. Für die Imker ist das kein Problem, denn „je wärmer es ist, desto trockener ist der Honig am Ende“, sagt Weißhaupt. Bevor die Imker den süßen Nektar aus den Waben schleudern können, müssen sie dessen Wassergehalt messen. Höchs­tens 18 Prozent darf der Honig haben, damit er genießbar ist und an die Abnehmer verkauft werden kann.

Die Kunden rufen die Imker auch manchmal bei Problemen mit schwarz-gelb-gestreiften Tieren an, wie Peter Weißhaupt erzählt: „Jemand war ganz in Panik, weil sich im Rollokasten ‚Bienen‘ niedergelassen haben. Ich habe ihn beruhigt und gesagt, dass die Wespen im Oktober absterben und das Problem damit gelöst sei.“ Trotz der aufkommenden Liebe zur Natur wissen nicht alle Menschen, mit welchen Tieren sie es eigentlich gerade zu tun haben.

Manchmal verirren sich dennoch Bienen auf ein privates Grundstück und die Imker rücken aus. Wenn in einer Beute – also einem Bienenstock – eine neue Königin schlüpft, schwärmt die alte Königin mit tausenden Arbeiterinnen aus. Oft lassen sich die Tiere an Bäumen nieder und bilden dort eine Traube und erkundet die Umgebung nach einem neuen Nistplatz aus. „Wegen der Varroamilbe können die Wildbienen nicht überleben“, sagt Schultheiß. Die Imker fangen sie deshalb ein.

Denn das deutsche Bienenrecht besagt, wer als erstes einen Bienenschwarm findet und verfolgt, darf ihn auch behalten. Die Imker dürfen dazu sogar Privatgrundstücke betreten. Wenn sich die Bienen am Baum niedergelassen haben, stellt der Imker eine Falle am Boden auf. Ein kräftiger Schlag auf den Ast – und die Bienen fallen hinein. Wenn die Königin erst einmal drin ist, fliegen ihr die Arbeiterinnen von alleine hinterher.

In ihrer Runde sprechen die Imker auch über andere Bienenzüchter und darüber, dass es mit ihnen nicht immer gut läuft. „Viele meinen, sie wüss­ten wie das Imkern geht. Und dann wundern sie sich, warum ihre Völker sterben“, sagt einer. Meistens sei die Varroamilbe Schuld, doch mit einer besseren Behandlung hätten die Bienen überleben können.

Immer mal wieder kommt es vor, dass solche Imker dann auch Bienenstöcke klauen. Manche Züchter sind deshalb dazu übergegangen und haben kleine Peilsender in ihre Stöcke eingebaut, um sie nach einem Diebstahl wiederzufinden. Name und Adresse des Eigentümers müssen sowieso auf den Stöcken stehen. „Auch wenn ich sie in meinem privaten Wald halte?“, frägt jemand aus der Runde. Selbst dann, sagen die anderen Mitglieder. Wieder etwas gelernt.

Kennzeichnungspflicht

„Wenn der Lechner nämlich einen Rundgang macht, hängt er einen Zettel daran und notiert den Standort“, sagt Weißhaupt. „Der Lechner“ heißt Georg mit Vornamen und ist der Amtstierarzt des Landkreises – und selber Imker, wie die Treuchtlinger sagen. Mit den Behörden kommen die Imker gut zurecht, über Bürokratie klagt niemand. Wenn es neue Verordnungen gibt, tauschen sie sich in der Stammtischrunde aus. Auch geht immer mal wieder ein Mitglied zur Schulung nach Triesdorf, zu den Landwirtschaftlichen Lehranstalten, und berichtet der Runde anschließend über die neuesten Erkenntnisse.

Manchmal hilft auch all die Erfahrung nichts, wie ein alter Hase aus der Runde feststellen musste. „Ich bin schon seit 60 Jahren Imker, aber letztes Jahr habe ich 30 Völker verloren“, berichtet er. Warum, weiß er nicht. „Manchmal bekommt man einfach eine Watschen.“ Und eine Erkenntnis bleibt: Jedes Volk ist anders.

Benjamin Huck Treuchtlinger Kurier E-Mail