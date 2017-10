Ein Leichtverletzter und zwei völlig demolierte Autos sind die Bilanz eines Unfalls am Samstagabend im Treuchtlinger Süden. Ein 36-jähriger Langenaltheimer überholte mit seinem VW-Kombi in der Augsburger Straße stadtauswärts kurz vor dem Ortsausgang zwei andere Fahrzeuge. Gleichzeitig bog auf Höhe des Königreichsaals von links ein 19-jähriger Treuchtlinger mit seinem Audi in die Straße ein. Die beiden Autos kollidierten, wobei sich der VW überschlug. Der junge Fahrer wurde kurzzeitig zwischen den Airbags seines Wagens eingeklemmt und erlitt ein Schleudertrauma. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand hoher Schaden. Die Treuchtlinger Feuerwehr sperrte die Straße bis zur B2 während der Rettungsarbeiten komplett und leitete den Verkehr um. © Patrick Shaw