Einbrecher scheitern an Tür

Weitere Meldung: Parkendes Auto angefahren - vor 52 Minuten

TREUCHTLINGEN - Unbekannte haben am vergangenen Wochenende in der Zeit zwischen Freitag, 18 Uhr, und Sonntag, 15 Uhr, versucht, in ein Einfamilienhaus in der Treuchtlinger Eichendorffstraße einzubrechen.

Symbolbild © colourbox



Der oder die Täter schlugen ein Loch in die Türverglasung des Wintergartens, flüchteten dann jedoch, ohne das Haus betreten zu haben. An der Tür entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, sich unter Telefon 0911/21123333 zu melden.

Parkendes Auto angefahren

WETTELSHEIM – Am Freitagvormittag hat ein Unbekannter das in der Marktstraße in Wettelsheim geparkte Auto einer 25-jährigen Ellingerin angefahren. Den Schaden an der Stoßstange ihres gelben Opels bemerkte die junge Frau erst nachmittags. Den Unfallverursacher sucht die Polizei nun wegen Fahrerflucht.

pm - Treuchtlinger Kurier