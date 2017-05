Einbruch in Autohaus in Treuchtlingen

TREUCHTLINGEN - In der Nacht auf Samstag brachen bislang Unbekannte in ein Autohaus in der Nürnberger Straße ein. Sie drückten ein Fenster an der Gebäuderückseite ein und gelangten so in das Unternehmen.

Dort wurden das Büro, die Werkstatt und das Lager durchsucht. Aus der Werkstatt wurden Schlag- und Akkuschrauber, vier Kompletträder auf Alufelgen sowie ein Fahrzeugdiagnosegerät gestohlen. Allein der Wert dieses Gerätes wird mit rund 5000 Euro beziffert. Der Abtransport der Gegenstände erfolgte laut Polizei über eine Tür an der Gebäuderückseite. Die Treuchtlinger Polizei bittet um Hinweise über verdächtige Personen oder Fahrzeuge unter Telefon 09142/9644-0.

Parkrempler

TREUCHTLINGEN – Auf dem Parkplatz des Verbrauchermarktes in der Nürnberger Straße stieß eine 67-jährige Autofahrerin aus einem Treuchtlinger Ortsteil mit ihrem Wagen leicht gegen einen parkenden Pkw. Dabei entstand etwa 1000 Euro Schaden.

Vier Wildunfälle

TREUCHTLINGEN – Vier Wildunfälle nahm die Treuchtlinger Polizei am vergangenen Samstag auf. Bei Gundelsheim, Döckingen, Berolzheim und Schambach wurden drei Rehe und ein Hase von Autos erfasst. Insgesamt entstand dabei rund 7500 Euro Schaden. Drei Rehe und der Hase überlebten das nicht, ein Reh flüchtete.

Motorradfahrer übersehen

WETTELSHEIM – Ohne Verletzungen überstand ein Motorradfahrer einen Unfall an Samstagmittag in Wettelsheim. Ein Ortsteilbewohner war mit seinem Auto auf dem Friedhofweg in Richtung der Straße An der Rohrach gefahren und hatte an der dortigen Einmündung den ortsauswärts fahrenden Motorradfahrer übersehen. Im Einmündungsbereich touchierte er das Motorrad am Fahrzeugheck, wodurch der Kradfahrer stürzte. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt 4000 Euro.

