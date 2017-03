Einbruch in Firmengebäude bei Dietfurt

vor 41 Minuten

DIETFURT - In der Nacht zum Freitag lief bei einer Sicherheitsfirma ein Einbruchalarm bei einem steinverarbeitenden Betrieb nahe Dietfurt auf.

Obwohl die Polizei das Areal unverzüglich umstellte und absuchte, konnten der oder die Einbrecher unerkannt flüchten. In die Fahndung war auch ein Hubschrauber eingebunden. Die Täter drangen durch ein Fenster in die Büroräume ein und durchsuchten diese. Ob sie Wertgegenstände mitnahmen, ist noch nicht bekannt. Am Fenster entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

pm