Einkaufsstadt Treuchtlingen?

Verwalterin des Leerstands: Wilma Vogel möchte mehr Geschäfte in die Stadt locken und hat dabei mit einigen Widrigkeiten zu kämpfen - vor 58 Minuten

TREUCHTLINGEN - Leerstehende Läden in den Innenstadt, vermeintlich unattraktive Geschäfte die nicht zum Bummeln einladen. Die Kritik an Treuchtlingen als Einkaufsstadt ist bisweilen groß. Wir sprachen mit Wilma Vogel, in der Stadtverwaltung zuständig für die Einzelhandelsförderung, über die Perspektiven der Altmühlstadt.

Wilma Vogel von der Treuchtlinger Stadtverwaltung kümmert sich um die Einzelhandelsförderung. Ein schwieriges Unterfangen in einer Stadt, die im Landkreis auf „Platz drei“ steht. © Benjamin Huck



Wilma Vogel von der Treuchtlinger Stadtverwaltung kümmert sich um die Einzelhandelsförderung. Ein schwieriges Unterfangen in einer Stadt, die im Landkreis auf „Platz drei“ steht. Foto: Benjamin Huck



Vor zwei Jahren sind Sie nach Treuchtlingen gekommen, um sich um die Wirtschaftsförderung und die Stadtentwicklung zu kümmern. Was hat sich seitdem verändert?

Wilma Vogel: Damals gab es einen großen Umbruch, die bisher Zuständigen haben aufgehört. Deshalb waren die vergangenen Jahre auch ein bisschen ein Findungsprozess, wie wir uns richtig organisieren. Inzwischen gibt es klare Aufgaben, meine Kollegin Marina Stoll behandelt schwerpunktmäßig die Wirtschaftsförderung und ich das Thema Einzelhandel.

Haben Sie dann schon groß etwas anpacken können?

Vogel: Ich habe die letzten zwei Jahre meist nur reagiert und noch zu wenig agieren können. Es gibt natürlich ein Leerstandsmanagement. Wenn wir wissen, dass jemand Räume sucht, vermitteln wir auch. So war das beim Radsportgeschäft in der Kirchengasse oder beim Geschenkartikelladen in der Bahnhofstraße. Das haben wir aber auch in großem Maße den Inhabern der Häuser zu verdanken, teilweise durch verträgliche Mietangebote.

Trotzdem kommt oft die Kritik, dass die Stadt zu wenig tut.

Vogel: Ich knüpfe ganz viele Kontakte zu Discountern, Filialisten, inhabergeführten Unternehmen, und das möchte ich weiter ausbauen.

Aber es scheint sich nichts zu tun.

Vogel: Da muss man mal ein bisschen erklären. „H&M und Deichmann, warum macht die Stadt da nichts?“, heißt es immer. Ich schreibe aktiv die Unternehmen an und werbe für den Standort Treuchtlingen. Die Antworten sind aber ernüchternd, zum Beispiel: „Unsere Geschäfte in Weißenburg und Gunzenhausen decken den Bedarf ab“, „Am Standort bieten sich für das wirtschaftliche Betreiben eines Marktes keine Voraussetzungen“, „Die Lage entspricht nicht dem Anforderungsprofil“, „Für uns kein ausreichendes Potenzial für eine zusätzliche Verkaufsstelle“ oder „Wir denken gerade darüber nach, in Weißenburg ein Geschäft zu eröffnen“.

Also das Problem des dritten Platzes im Landkreis?

Vogel: Treuchtlingen ist zu klein. Wir haben zu wenig Einwohner, und die Kaufkraft ist zu gering im Vergleich zu Weißenburg und Gunzenhausen.

Aber dieses Problem lässt sich ja nicht so einfach lösen.

Vogel: Unsere Einwohnerzahl ist gegeben. Wir werden nicht auf einmal 10.000 mehr bekommen. Es ist mühselig, immer nach den Großen zu schielen. Aber manchmal hat man Glück, etwa mit Schuh Herrmann, der an der Heusteige ein Geschäft eröffnet. Der wollte in den Landkreis kommen, hatte aber zunächst nur Weißenburg und Gunzenhausen im Blick. Ich habe dann den Inhaber angerufen, Treuchtlingen hatte er zunächst gar nicht auf dem Schirm. Vielleicht sollte der Landkreis künftig doch Altmühlfranken heißen.

Schuh Herrmann möchte in den ehemaligen Aldi ziehen. Auch daran gab es sofort Kritik, weil der Standort zu weit von der Innenstadt entfernt ist.

Vogel: Hätten wir Nein sagen und ihm erklären sollen, „Geh lieber nach Weißenburg“? Ich habe dem Inhaber auch alle Immobilien in der Stadtmitte gezeigt, aber dann hat ihm der alte Aldi am besten gefallen. Die Filialisten und Unternehmen, mit denen ich rede, wollen alle mindes­tens 1000 Quadratmeter. Ich bin froh, dass sich Schuh Herrmann mit den 800 Quadratmetern zufriedengibt. Er hätte gern mehr gehabt, dazu auch mindes­tens 70 Parkplätze. So viel Platz haben wir in der Innenstadt nicht.

Trotzdem stehen in der Stadtmitte Läden leer. Haben Sie einen Überblick?

Vogel: Ich bin dabei, eine Liste aufzustellen. Wobei sich natürlich auch immer die Frage stellt, ob die Räume noch als Läden genutzt werden können und ob die Eigentümer das wollen. Dazu werde ich mit jedem Hausbesitzer Kontakt aufnehmen um zu erfahren, was er vorhat. Schreibwaren Herter in der Bahnhofstraße etwa hat zugemacht, die Eigentümer wollen den Laden aber wieder vermieten. Das „Bambushaus“ schließt zum Jahresende, dort möchten die Besitzer aber kein Lokal mehr haben. Was sollen wir jetzt da machen? Wir haben nur bedingt Einfluss darauf, was die Hausbesitzer aus ihren Läden machen und wie viel Miete sie verlangen.

Wie erfahren Interessenten dann, ob ein Laden einfach nicht besetzt ist oder generell nicht mehr vermietet wird?

Vogel: Eine meiner Ideen war es, die Schaufenster einheitlich mit blau-gelben Aufklebern zu bekleben, damit Interessenten einen Überblick haben. Zum anderen kann ich mir vorstellen, in Läden, die dauerhaft nicht mehr vermietet werden sollen, die Schaufenster vorübergehend mit einer Ausstellung zu belegen. Die Stadt hat noch viele Bilder aus der Gemäldeausstellung des verstorbenen Künstler-Ehepaares Leonhard. Die wollen wir ausstellen, und sie können auch gekauft werden. Das sieht besser aus, als wenn ein Schaufenster leersteht.

Den Geschäften in der Innenstadt wurde durch die Baustelle in der Bahnhofstraße in den vergangenen Monaten einiges abverlangt.

Vogel: Wir haben viele Einzelhändler, die hinter den Umbauplänen der Stadt stehen. Während der Bauphase haben sie keinen Umsatzeinbruch bemerkt. Im Gegenteil: Manche Kunden, die vorher bloß mit dem Auto durchgefahren sind, mussten nun zu Fuß gehen und hatten dabei Gelegenheit, einen genaueren Blick in die Schaufenster und Geschäfte zu werfen.

Nach dem Umbau der Bahnhofstraße, wie ist da die Resonanz bei den Einzelhändlern?

Vogel: Ich glaube, dass sie es überwiegend positiv finden. Nur der Lärm ist ein Thema, da der Straßenbelag lauter ist als vorher. Das wird aber durch eine Verkehrsberuhigte Zone geregelt, durch die nur noch mit Schrittgeschwindigkeit gefahren werden darf. Dann wird’s hoffentlich besser.

Ein Kritikpunkt von Bürgern waren die fehlenden Parkplätze.

Vogel: Letztlich ist kein Parkplatz in der Bahnhofstraße weggefallen. Außerdem kann man in der Fischergasse und in der Ringstraße parken. Wir können nicht einfach ein Haus abreißen, um mehr Parkplätze zu schaffen. Die Anzahl ist ausreichend. Wir sind stellenweise einfach verwöhnt, direkt vor die Tür zu fahren.

Manche beklagen sich auch, dass die Läden nicht zum Bummeln einladen.

Vogel: Ja, ein schwieriges Thema, etwa die Ladenöffnungszeiten. Ich würde auch gern irgendwann während des Tages einkaufen, wenn ich möchte. Aber wir haben überwiegend Geschäfte mit Inhabern, die teils von morgens bis abends im Geschäft stehen und keine Mitarbeiter haben. Die müssen auch mal privat etwas erledigen. Bei der Laden- und Schaufens­tergestaltung haben wir ebenfalls nur wenig bis keinen Einfluss. Außerdem haben viele Inhaber schon das Rentenalter erreicht. Uhren Straßner am Wallmüllerplatz etwa schließt demnächst. Die Inhaber sind um die 70. Es ist nicht mehr wie früher, dass man das Geschäft an die Kinder weitergibt. Und da stellt sich natürlich die Frage, ob man dann noch einmal in eine andere Ladenausstattung investiert.

Wie kann also aus der Treuchtlinger Innenstadt noch etwas werden?

Vogel: Große Ketten werden sich eher nicht niederlassen. Auch werden wir nie ein Zentrum mit Fußgängerzone bekommen, wie andere sie haben. Da ist einfach der Grundriss der Stadt vorgegeben.

Ein Problem ist natürlich auch das Internet. Dort bestellen eben viele junge Menschen. Wir werden es nur schaffen, kleine Unternehmen herzubringen, die ein besonderes Angebot oder eine Nische füllen, etwa für junge Kunden. Wer eine Idee hat, kann sich gern jederzeit bei uns melden, wir vermitteln und unterstützen dann.

Auskünfte zu Wirtschaftsförderung und leerstehenden Läden gibt Wilma Vogel unter Telefon 09142/960035.

Benjamin Huck Treuchtlinger Kurier E-Mail