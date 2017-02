Eiseskälte war Fluch und Segen im Wald

REHLINGEN - Im Winter wird seit jeher „Holz gemacht“. Die Natur ruht, und die Waldbesitzer, die früher fast immer auch Landwirte waren, haben auf den Feldern weniger zu tun. Heute übernehmen vielerorts Forstbetriebsgemeinschaften (FBG) die Holzernte. So auch in den Wäldern der Waldgenossenschaft Büttelbronn und der Gemeinde Langenaltheim. Dort haben die FBG Franken Süd mit Betriebsleiter Fabian Röhnisch sowie Treuchtlingens Revierleiter Markus Bernholt das Sagen. Das Frost- und Tauwetter stellt sie derzeit vor besondere Herausforderungen.

Jonglage mit tonnenschweren Fichtenstämmen: Den Greifarm seines Transporters meistert Holzfahrer Manfred Göhlich, als sei er sein verlängerter Arm. © Patrick Shaw



Mit dem Greifarm seines Holzlasters ist Manfred Göhlich ein wahrer Künstler. Als sei der acht Meter lange Ausleger die Verlängerung des eigenen Arms, packt er vier, fünf Fichtenstämme auf einmal und bugsiert sie in einem Tempo auf die Ladefläche, dass dem Zuschauer Angst und Bange wird. Entkommt ihm ein Stamm, fasst der Mitarbeiter einer Wilburgstettener Transportfirma nach und klopft das tonnenschwere Bündel wie eine Handvoll Bleistifte zurecht.

Der Frost der vergangenen Wochen hat die Waldwege zwischen Rehlingen und Büttelbronn beinhart gemacht. Gute Bedingungen für den Abtransport und auch fürs Fällen von Sturm- und Käferholz. Vor allem auf den sonst dauernassen Tonböden des Riesauswurfs wäre der Einsatz von schwerem Gerät ohne den Frost kaum möglich.

So aber ist hier auch Forstwirt Willi Renner mit seinem kleinen Harvester am Werk. „Mir ist der Winter lieber als der Sommer mit 30 Grad und Borkenkäfer“, sagt er. Sein Gefährt, das die von Hand gefällten Fichten in dem abschüssigen Waldstück gerade zerteilt und entastet, hat er selbst umgebaut. 160.000 Euro stecken in der Maschine. Da muss der Wald Ertrag bringen.

Während langjährige Waldbauern wie Willi Renner und die Profis von der FBG viel Erfahrung mitbringen und den eiskalten Januar intensiv genutzt haben, ist die Wetterlage für weniger routinierte Waldbesitzer laut Revierförster Markus Bernholt jedoch „ziemlich kritisch“. Bei den zweistelligen Minusgraden der vergangenen Wochen seien die Dieselfilter versulzt und das Öl der Kettensägen dick geworden. Hanglagen seien völlig vereist und höchstens mit Schneeketten befahrbar. Zudem seien die Bäume durchgefroren, was sie splittern und Fällkeile unvermittelt herausrutschen lasse.

Jetzt, da es taut, hinterlassen Fahrzeuge indes tiefe Spuren und Schäden im Boden. Und wenn ein Unfall passiert, sind die Wege sowohl bei Eis als auch bei Matsch für Rettungsfahrzeuge unpassierbar.

Generell sind Bernholt und Röhnisch aber „froh über die Kälte“, vor allem was die Vermehrung von Schädlingen angeht. „Beim Borkenkäfer war 2016 ein Mastjahr mit drei Generationen“, erklärt der FBG-Geschäftsführer. „Die drastische Kälte über lange Zeit reduziert nun die Zahl der Larven.“ Gleiches gelte für den Nachwuchs der Mäuse. Dennoch gebe es für 2017 „noch lange keine Entwarnung“.

Mit Hinweisschildern an den Holzstapeln der FBG möchte Geschäftsführer Fabian Röhnisch mehr Aufmerksamkeit für regional erzeugtes Holz erzeugen. © Patrick Shaw



Verarbeitet wird das Holz aus den von der FBG Franken Süd bewirtschafteten Wäldern größtenteils im knapp 50 Kilometer entfernten Sägewerk in Wilburgstetten. Früher muss­ten die Käufer den Transport noch selbst organisieren, mittlerweile übernimmt aber auch das die FBG. Und der Treuchtlinger Dienstleister wirbt auch zunehmend für sein regionales „Holz der kurzen Wege“: „Wir pflegen. Sie profitieren“, steht auf den violetten Schildern des Aktionsbündnisses „proHolz Bayern“, die Fabian Röhnisch derzeit entlang der Waldwege an den Stapeln der FBG anbringt.

Patrick Shaw