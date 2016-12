Ende einer Ära im Senefelder-Sekretariat

TREUCHTLINGEN - Ende einer Ära an der Treuchtlinger Senefelder-Schule: Nach fast drei Jahrzehnten als Personalsekretärin verabschiedete sich Ursula Treiber dieser Tage in den Ruhestand. Für ganzen Generationen von Schülern, Eltern und Lehrern war sie die „gute Seele“ der Schulverwaltung.

Eine Sekretärin, vier Schulleiter-Generationen: Ursula Treiber bei der Abschiedsfeier mit Realschulrektor a.D. Bernd Strunz sowie den ehemaligen Senefelder-Direktoren Werner Sittauer, Dr. Johannes Novotny und Raimund Karl (von links). © privat



Nur schweren Herzens ließ die Schulgemeinschaft Treiber ziehen. Als Personalsekretärin war sie nach Worten von Schulleiterin Gabriele Gippner „Dreh- und Angelpunkt für Schulleitung und Kollegium“. Zur Verabschiedung kamen dementsprechend auch sechs ehemalige Schulleiter an ihre frühere Wirkungsstätte zurück, darunter die einstigen Gesamtschul-Direktoren Raimund Karl, Werner Sittauer und Dr. Johannes Novotny.

„Oh, sie wird jetzt geh’n, und wir müssen seh’n, wie’s weitergeht und wo was steht, wenn was noch fehlt, wer kommt, wer geht, und was getan sein muss. Jedoch für Sie ist heute Schluss. Wir lassen Sie nur ungern geh’n. Ade, auf Wiederseh’n!“, beklagte der Lehrer­chor zum Abschied mit einem selbst verfassten Lied.

Ursula Treibers Nachfolgerin im Sekretariat ist Katja Pentenrieder, die Anfang dieser Woche ihre Tätigkeit an der Senefelder-Schule aufgenommen hat.

