„Englischer Gruß“ zum Weihnachtsfest

Weihnachtskonzert am zweiten Feiertag in der Treuchtlinger Lambertuskirche - 23.12.2016 15:19 Uhr

TREUCHTLINGEN - Das musikalische Finale der Advents- und Weihnachtszeit in der Altmühlstadt markiert heuer zum 26. Mal das Weihnachtskonzert am zweiten Feiertag, 26. Dezember, um 17 Uhr in der Lambertuskirche.

Im vergangenen Jahr standen Barockkantaten und Trompetenkonzerte auf dem Programm des Weihnachtskonzerts in der Treuchtlinger Lambertuskirche. © Archivfoto / Hubert Stanka



Nach weihnachtlichen Barockkantaten und Trompetenkonzerten im vergangenen Jahr stehen dabei diesmal Vertonungen des „Englischen Grußes“ auf dem Programm. Die Prophezeiung des Erzengels Gabriel, Maria werde den Sohn Gottes gebären, ist im Grunde der Anfang der Weihnachtsgeschichte und spielt in der liturgischen und musikalischen Tradition eine große Rolle.

In der Alten Musik, der das Treuchtlinger Weihnachtskonzert traditionell gewidmet ist, übernimmt der Tenor den Part des Engels. Der Sopran singt in der Rolle der Maria. Außerdem erwarten die Besucher dieses Jahr geistliche Konzerte von Heinrich Schütz, Johann Hermann Schein und Matthias Weckmann, die Sonate „Mariae Verkündigung“ für Violine und Cembalo aus Heinrich I.F. Bibers berühmten „Rosenkranzsonaten“ sowie das Weihnachtskonzert von Francesco Manfredini.

Es singen Andrea Wurzer aus Nürnberg (Sopran) und Harald Thum aus München (Tenor). An den Instrumenten sind Bernhard Warritschlager aus München (Violine) sowie das Lambertus-Consort mit Sabine Neumeyer und Ina Stengl (Blockflöten), Dorothee Haag und Sybille Neumann (Violinen), Harald Simon (Violoncello) und Winfried Neumann (Kontrabass) zu hören. Initiator Horst Bendinger leitet das Konzert vom Cembalo aus.

Der Eintritt ist frei, es wird aber um Spenden gebeten.

pm - Treuchtlinger Kurier